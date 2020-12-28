Грязевые данные: регионы нашли свыше 150 опасных для экологии объектов

Регионы выявили более 150 объектов, обладающих признаками для включения в единый реестр накопленного вреда. Об этом «Известиям» сообщили в Минприроды, отметив при этом, что пока не готовы предоставить перечень таких территорий. В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко рассказали о ликвидации в 2020 году 46 подобных объектов. О том, что работа по выявлению опасных территорий идет, сообщили и в субъектах. В Госдуме полагают, что эту деятельность нужно было начать раньше, поскольку губернаторы знали обо всех проблемных местах. Необходимо сформировать систему, предусматривающую заинтересованность руководства регионов в устранении подобных угроз, считают в Российском экологическом обществе.

Внести в перечень

Как сообщили «Известиям» в Министерстве природных ресурсов и экологии, около 60 регионов подготовили информацию об объектах, обладающих признаками накопленного вреда окружающей среде.

— Субъектами РФ предоставлены сведения о более чем 150 объектах, — отметили в ведомстве. — Однако заявка на включение в ГРОНВОС (Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде) представлена только правительством Приморского края. В настоящий момент представленная заявка обрабатывается, решение по ней будет принято в установленный срок.

При этом в министерстве отметили, что пока не готовы предоставить перечень таких территорий, поскольку предложения регионов официально станут объектами накопленного вреда только после их включения в госреестр.

Министерство природных ресурсов и экологии РФ Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Для внесения в него объект должен соответствовать ряду критериев. В их число входят учет возможности загрязнения водных ресурсов, а также наличие на территориях опасных веществ, указанных в международных договорах с участием России. Кроме того, оценивается численность населения, проживающего на таких землях. В этот перечень также включают земельные и водные площади, на которых расположен объект накопленного вреда. Все эти показатели предусмотрены законодательством и перечислены в федеральном законе «Об охране окружающей среды».

Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко Фото: РИА Новости/Пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ

В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко «Известиям» напомнили о раннее сделанных поручениях региональным властям предоставить в Минприроды перечень объектов накопленного вреда и необходимости определения подобных мест, которые нужно будет рекультивировать в первую очередь. Там также отметили, что зачастую такие территории представляют собой наследие прошлых лет.

— За примерами далеко ходить не нужно. В этом году завершены первоочередные мероприятия по ликвидации вреда от «Усольехимпром» в Иркутской области, работаем над полигоном «Красный бор» в Санкт-Петербурге. В 2020 году уже ликвидировано 46 объектов накопленного экологического вреда, включая несанкционированные свалки в границах городов в 19 регионах, — отметили в аппарате зампреда кабмина.

Работа по выявлению

Регионы ведут работу по выявлению опасных территорий. В частности, в министерстве природных ресурсов и экологии Кузбасса рассказали о нахождении в субъекте четырех проблемных мест. Два из них (участок накопленных отходов коксохимпроизводства бывшего ЗСМК в Новокузнецке и хвостохранилище Мундыбашской обогатительной фабрики) уже включены в реестр, подчеркнули в региональном ведомстве.

— Еще по двум объектам (территория бывшего ОАО «Анилинокрасочный завод» в Кемерово и «Непригодные к использованию пестициды (инсектицид ДУСТ ДДТ)» ведутся работы по включению в государственный реестр, — добавили в министерстве.

Фото: kem.sibnovosti.ru Мундыбашская обогатительная фабрика

При этом там отметили, что такие объекты будет сложно ликвидировать без поддержки федерального центра. «Известия» также направили запрос и в другие регионы, однако не все смогли оперативно предоставить комментарий.

Работу по выявлению «ядовитых» территорий следовало начать гораздо раньше, поскольку регионам уже давно известно обо всех опасных объектах, рассказал «Известиям» зампред думского комитета по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов. Он также отметил, что местные власти зачастую неспособны эффективно использовать средства на ликвидацию опасных для экологии предприятий, поэтому необходим федеральный контроль со стороны как государственных ведомств, так и общественных организаций.

Вид на место строительства завода, Иркутская область Фото: ТАСС/Кирилл Шипицин

— С учетом того опыта, который есть по «Черной дыре», по Байкальской территории, мы видим, что передача муниципалитетам прав на выбор подрядчика приводит к тому, что деньги не осваиваются или осваиваются не очень эффективно. Здесь нужен контроль Минприроды, профильных комитетов парламента, общественников, — добавил Кирилл Черкасов.

Назвать точный список проблемных точек до официального включения в перечень сложно, сообщил «Известиям» председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

— Объекты накопленного вреда, подлежащие первостепенной ликвидации: заброшенные нефтяные скважины, нефтешламовые амбары, заброшенные угольные шахты. Затопленные медные шахты — одни из самых опасных объектов. Этот ущерб накапливался десятилетиями. К сожалению, у большинства таких объектов нет собственника и их ликвидация будет осуществляться за бюджетные средства, — добавил он.

Глава объединения также отметил, что необходимо сформировать систему, предусматривающую заинтересованность руководства региона в работе по выявлению таких объектов.