Грядёт реванш? Грузия готова "пустить" русскую кровь - Forbes

В частности, издание сообщает о заключении между Грузией и израильской фирмой "Рафаэль" соглашения на модернизацию грузинской ПВО и переподготовке расчётов. По мнению военного эксперта Forbes Дэвида Экса, это свидетельствует о попытках Тбилиси восстановить свою систему обороны.

Он отмечает, что, если Москва и Тбилиси снова вступят в конфликт, как 12 лет назад, то Россия будет лучше подготовлена к ведению боевых действий в воздухе, но и модернизированные грузинские ПВО смогут пустить кровь российским ВВС, считает автор материала.

Эксперт также напоминает, что после того как 12 лет назад произошёл конфликт между Россией и Грузией, у последней остались на вооружении советские средства ПВО, которым постепенно на смену приходят израильские системы.