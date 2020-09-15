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Грядёт реванш? Грузия готова "пустить" русскую кровь - Forbes

15 сентября 2020, 13:15  •  288 • Политика
О готовности Грузии "пустить кровь" русским, в первую очередь российским ВВС, сообщает The Forbes. Неужели Тбилиси готовится к реваншу?
В частности, издание сообщает о заключении между Грузией и израильской фирмой "Рафаэль" соглашения на модернизацию грузинской ПВО и переподготовке расчётов. По мнению военного эксперта Forbes Дэвида Экса, это свидетельствует о попытках Тбилиси восстановить свою систему обороны.
Он отмечает, что, если Москва и Тбилиси снова вступят в конфликт, как 12 лет назад, то Россия будет лучше подготовлена к ведению боевых действий в воздухе, но и модернизированные грузинские ПВО смогут пустить кровь российским ВВС, считает автор материала.
Эксперт также напоминает, что после того как 12 лет назад произошёл конфликт между Россией и Грузией, у последней остались на вооружении советские средства ПВО, которым постепенно на смену приходят израильские системы.

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