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Грядёт обострение? Британия подтвердила переброску военных к границам Белоруссии
12 ноября 2021, 19:45 • 112 • Политика
Минобороны Великобритании подтвердило отправку военных на границу Польши и Белоруссии. Речь идёт о небольшой группе военных, уточнили в ведомстве.
Великобритания подтвердила отправку своих военных в Польшу для помощи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией. Подробностями поделились в британском военном ведомстве.
Речь идёт о недавнем заявлении главы Минобороны Польши Мариуша Блащака. По его словам, британские солдаты будут помогать польским укреплять границу от пытающихся прорваться через неё мигрантов с Ближнего Востока.
- говорится в официальном заявлении Минобороны Британии.
Стоит отметить, что на фоне уже непростой ситуации появление на границе британских военных может только обострить обстановку.
Напомним, что на границе Польши с Белоруссией скопилось несколько тысяч беженцев с Ближнего Востока. Все они желают попасть в Германию через Польшу и страны Балтии. Власти этих стран делают всё, чтобы не пропустить людей. Тем временем зимние холода приближаются с каждым днём.
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