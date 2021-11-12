Грядёт обострение? Британия подтвердила переброску военных к границам Белоруссии

Минобороны Великобритании подтвердило отправку военных на границу Польши и Белоруссии. Речь идёт о небольшой группе военных, уточнили в ведомстве.

Великобритания подтвердила отправку своих военных в Польшу для помощи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией. Подробностями поделились в британском военном ведомстве.

Речь идёт о недавнем заявлении главы Минобороны Польши Мариуша Блащака. По его словам, британские солдаты будут помогать польским укреплять границу от пытающихся прорваться через неё мигрантов с Ближнего Востока.

Небольшая группа британских военнослужащих после договорённости с правительством Польши была направлена, чтобы изучать, какую поддержку мы можем оказать,

- говорится в официальном заявлении Минобороны Британии.

Стоит отметить, что на фоне уже непростой ситуации появление на границе британских военных может только обострить обстановку.

Напомним, что на границе Польши с Белоруссией скопилось несколько тысяч беженцев с Ближнего Востока. Все они желают попасть в Германию через Польшу и страны Балтии. Власти этих стран делают всё, чтобы не пропустить людей. Тем временем зимние холода приближаются с каждым днём.