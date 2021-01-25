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Грядёт новая волна? Против больных COVID участников митинга завели уголовное дело

25 января 2021, 18:05  •  66 • Политика
В Москве среди прочих участников несанкционированного митинга в толпу ворвались также и больные коронавирусом "навальнята". Ожидать ли теперь новую волну COVID-19 в России, ведь несанкционированные акции, в которых также могли участвовать заражённые, прошли и в других городах? Против больных коронавирусом участников митинга уже завели дело.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил после несанкционированной акции 23 января в центре Москвы.
"Основанием стало участие в акции людей, заразившихся коронавирусом", - уточнил источник.
По его словам, в рамках дела уже проведены несколько допросов. Отметим, что по данным оперштаба Москвы, участие в акции приняли около 19 человек с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.
Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что британский штамм коронавируса, который был уже замечен и в России, не только распространяется быстрее оригинала, но и является более смертоносным.
В свою очередь научный советник британского правительства Патрик Валланс уточнил, что при заражении обычным коронавирусом из одной тысячи заболевших умирает в среднем 10 человек. В случае с британской разновидностью показатель смертности на тысячу человек составляет 13. При этом было подчёркнуто, что вакцины от коронавируса одинаково эффективно работают как против оригинального вируса, так и против британской вариации.

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