Грядёт новая волна? Против больных COVID участников митинга завели уголовное дело

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил после несанкционированной акции 23 января в центре Москвы.

"Основанием стало участие в акции людей, заразившихся коронавирусом", - уточнил источник.

По его словам, в рамках дела уже проведены несколько допросов. Отметим, что по данным оперштаба Москвы, участие в акции приняли около 19 человек с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.

Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что британский штамм коронавируса, который был уже замечен и в России, не только распространяется быстрее оригинала, но и является более смертоносным.

В свою очередь научный советник британского правительства Патрик Валланс уточнил, что при заражении обычным коронавирусом из одной тысячи заболевших умирает в среднем 10 человек. В случае с британской разновидностью показатель смертности на тысячу человек составляет 13. При этом было подчёркнуто, что вакцины от коронавируса одинаково эффективно работают как против оригинального вируса, так и против британской вариации.