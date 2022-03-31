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Грядёт крупное сражение за Донбасс. Что говорят русские солдаты с места событий

31 марта 2022, 01:45  •  126 • Политика
Часть русских войск перебрасывается от Киева и Чернигова в Донбасс. Минобороны России поставило новую цель – уничтожить зажатую здесь в клещи группировку националистов. Русские солдаты уверены: вот-вот начнётся масштабное сражение.
"Ощущение предстоящего крупного сражения за Донбасс витает в воздухе", – пишет автор телеграм-канала "Старше Эдды", непосредственный участник событий.
Русские солдаты говорят, что ВСУ и нацбаты пытаются спасти положение и стягивают к Донбассу всё что могут. Уцелевшая авиация ВСУ пытается прорваться именно сюда. Украинские боевые самолеты и вертолеты сбиваются на подходе. "И наше и украинское ПВО постоянно в работе, ночью огонь зенитчиков особенно красив", – пишет автор канала.
С обеих сторон активно работает артиллерия. ВСУ и нацбаты пытаются использовать мобильные группы минометов, в том числе реактивных. Их вычисляют с помощью беспилотников и наносят высокоточные ракетные и артиллерийские удары.
Тем не менее, признаются русские солдаты, враг еще очень силен. Он несет серьезные потери, как в технике и вооружении, так и в личном составе, но боевой дух нацистов еще не сломлен. Потери же в русской армии минимальны. Солдаты готовятся к битве за Донбасс.

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