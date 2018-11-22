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«Грядут длительные морозы»: Трамп снова спросил, что случилось с глобальным потеплением

22 ноября 2018, 08:24  •  159 • В мире
Американский лидер Дональд Трамп усомнился в феномене глобального потепления из-за грядущего похолодания в США. Так, он отметил, что «грядут длительные морозы».
Трамп написал в своем микроблоге, что надвигающееся похолодание прогнозировали синоптики. Холода могут быть жесткими и длительными.
«Что случилось с глобальным потеплением?» - вопрошает Трамп в Twitter. Отметим, что в Нью-Йорке сегодня, 22 ноября, ожидается до девяти градусов мороза — температура опустится ниже своей климатической нормы.
Ранее Дональд Трамп неоднократно высказывал свое скептическое отношение ко всем фактам, которые подтверждали глобальное изменение климата. Всех ученых, которые занимались исследованиями на эту тему, президент нелестно называл «сосущими деньги умниками».
В прошлом году, напомним, Соединенные Штаты вышли из Парижского соглашения по климату. Оно было заключено в 2015 году и предусматривает выделение 100 миллиардов долларов развивающимся странам для решения климатических проблем.

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