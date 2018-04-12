Грядущий удар США в Сирии и возможный ответ России • 78 • Аналитика







Но до этого как минимум два шага. Первый – это удар США по Сирии, анонсированный и вполне возможный. Ударить есть чем, «Кук» и «Портер» — это 120 «томагавков». Второй – это гипотетический ответ России «в случае чего».





Начать следует со второго.



Конечно, интернет уже кипнул на тему «где Су-24, щас мы этого «Кука!» Уже (даже в нашей среде) вовсю разворачиваются планы «как мы будем их топить». Взлеты наших стратегических бомбардировщиков и ракетоносцев с ВПП в Энгельсе, ракетные катера, бабахающие «Калибрами» через Турцию и так далее.



Ограничения в полете фантазии только в силу возраста. Ссылки – на главу Генштаба России.



Да, Валерий Герасимов обещал, что «В случае возникновения угрозы жизни военнослужащим из России Вооружённые силы примут ответные меры [огневого] воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять».



Лично для меня остался невыясненным только один вопрос: мы затеваем третью мировую войну или все-таки ограничимся локальным перепихоном за интересы нефтегазовых концернов?



Третьей мировой не хотелось бы. Плохо представляю своих правнуков, охотящихся на ежей-мутантов где-то под Семилуками…



Если же говорить серьезно, то даже два эсминца США уже кажутся перебором. И вот почему.



120 «топоров» — это 120 «топоров». Серьезная цифра, за которой стоит серьезная крылатая ракета. Если говорить о том, что Штаты не запустят – да запустят, им деваться в общем-то некуда.



Отбиться от такой стаи средствами, которые есть в Сирии, у нас не получится. Маловато просто этих самых средств.



Ответный удар по носителям (в том числе) «в случае чего» — сомнительно. Как бы ни кричали об этом ура-патриоты, сомнительно, господа. Х-35, которые вроде бы есть в Хмейниме – хорошие ракеты. Но, чтобы «Портеру» или «Куку» фатально поплохело, их надо две. А лучше три.



При всем при этом эсминец – это великолепная оружейная платформа. Стоит учитывать. И в плане ПВО, и в плане РЭБ. И, что немаловажно, дальность работы систем наблюдения и подавления значительно больше, чем у любого самолета. Тут, надеюсь, не стоит объяснять, что балом правит Его Величество Ватт. А их (ватт) двигатели эсминца числом 4 дадут во много раз больше, чем движки самолета.



Так что дурь насчет ослепленного самолетом эсминца повторять не стоит. В реальных боевых условиях эсминец с большей вероятностью ослепит самолет, чем наоборот. Но это в реальных. В интернет-пространстве и не такие чудеса могут случиться.



Кроме того, даже если гипотетически предположить наличие на российских самолетах некоей «вундервафли», способной полностью ослепить целый эсминец (которой на самом деле нет), то там, если что, будет еще один такой же корабль. И навряд ли он будет стоять и покорно ждать, пока ослепят его. Мы не в компьютерную игру играем, не правда ли? Там люди за пультами будут, а не идиоты.



Кроме того, стоит вспомнить о наличии кучи авиабаз у США в регионе. Пройдем мимо баз в Италии, Эмиратах, Саудовской Аравии, Омане, Турции. Если будет операция, как вы думаете, поднимутся с этих баз американские самолеты для прикрытия своих кораблей, или нет?



Или тупые янки будут спокойненько так наблюдать, как Су-24 станут «ослеплять», а Су-34 топить эсминцы?



Конечно, будут. Так, по крайней мере, явственно следует из тысяч постов в интернете. Можно поставить галочку рядом с пунктом «тролли накормлены». Волна ура-идиотизма захлестнула рунет. Предсказано и оправдано. А чего еще можно ожидать от жертв ЕГЭ, которые свято уверовали в способности бомбардировщика ослепить и обесточить целый эсминец? Морской фронт



Но вернемся к более серьезным темам. Итак, 120 «томагавков». Трампу просто нужно будет из запустить. К сожалению, у Дональда всего два пути в этой политической жизни. Первый – договариваться с русскими. А заодно все-таки надеть мундир полковника СВР и повесить орден «За заслуги перед Отечеством». Второй – демонстрировать, что с русскими он дружить не хочет и не станет.



Так что «томагавки», скорее всего, полетят.



Главный вопрос: куда?



Тут дело даже не в Асаде, который, скорее всего, где угодно, только не в своем дворце. Башар человек умный и прагматичный. Так что – либо Хмеймим, либо Иран. На всякий случай.



Все, что у Сирии есть ценного, в плане армии, скорее всего уже под русским зонтиком возле наших баз околачивается. Ждут, так сказать. Плюс в Дамаске наши координаторы, советники, дипломаты и прочие из списка Герасимова. Некрасиво, конечно, но – живые щиты.



Остальные фактически по примеру слившихся (внезапно) британцев запасаются попкорном и занимают места в зрительном зале.



Мир ждет продолжения шоу.



И всем участникам просто необходимо выигрывать. Проигравших здесь не любят. Хотя, на мой взгляд, идея с АУГ – не самая лучшая. Загромождает сцену, если в театральном стиле. Ну зачем еще самолеты, еще корабли, еще «топоры»? Ради кого?



Ради Асада? О, нет, он того не стоит. Ради русских? Простите. Два примера приведу.



Исторический. Когда одна граната, какая разница, сколько там танков перед окопами, пять или десять? Одному крышка точно. Тут лотерейный вопрос только у танков – кого?



Природный. Стая волков гонит лося. Все бегут, но в чем разница? Разница в вопросе. Для волков это вопрос еды. Для лося – вопрос жизни. Нет, для волков это тоже вопрос жизни, но не на первом плане. Потому под копыта не лезут, ибо удар копытом лося – и вот он вопрос жизни встает на ребро.



Мне второй даже больше нравится. Вот только в нашей вселенной лось, вроде бы уже загнанный, может превратиться в медведя. Со всеми вытекающими. Потому волкам надо быть осторожными. И во избежание, и на всякий случай. Профессионалы у вентилятора



Возвращаемся к «топорам». Они должны стартовать из шахт. И «ударить» по Асаду, и нанести урон Путину. Показать, что «Володья, ми тебья не бояться!»



И тут надо соблюсти определенное равновесие.



Еще пример. Дикий Запад, фермер вечером налетает на десяток гопников. Все так прозрачно ясно, фермер говорит: парни, я все понял. Вот мой револьвер, вот в нем 6 зарядов. Вас десять. Вы там определитесь, кто первым, а кто делить добычу будет.



Пауза.



Нет, парни на эсминцах, в кабинах самолетов и вертолетов, они настоящие васпы. 100% американцы. Готовые… и все такое. Почти Капитаны Америки и так далее.



Перевожу: становиться первым не хочет никто. Нет, кому не повезет, тот разбросает мозги по лобовому стеклу своего «Морского ястреба» или не успеет нажать на кнопку катапульты «Супер Хорнета». Хотя нет, настоящий американец успеет всегда.



Но в плане русских – все так.



Много слов, да, к чему все это?



Как мне видится, самый просто и вероятный вариант – перепахивание пустыни «топорами». Как в тот раз было. Минимум жертв, максимум пользы.



«Топоры» израсходованы – благо производителям.

Русских не тронули, русские стрелять не стали в ответ. Все живы.

С другой стороны, хозяевам Донни показал, что русских вертел, как хотел? Показал.



Всем спасибо, все свободны…



Ну а два-три десятка сирийцев… Да они там все приговорены, по большому счету.



А это предупреждение нам от Трампа, дескать, вы там готовьтесь, умные ракеты летят, – это тоже можно по-разному расценить и перевести. Посмотрим, чем этот спектакль закончится.



Думаю, очередным политическим пшиком.



Но это и к лучшему. К тому, чтобы разнести в труху весь мир, мы, слава богу и некоторым людям, пока еще не готовы. Итак, думаю, что все согласны с тем, что в средиземноморском котле давление постепенно нарастает. И все бурлящие пузырьки постепенно делятся на две половины. Возможно, что война дипломатии и нервов вскоре станет вполне реальной простой войной.Но до этого как минимум два шага. Первый – это удар США по Сирии, анонсированный и вполне возможный. Ударить есть чем, «Кук» и «Портер» — это 120 «томагавков». Второй – это гипотетический ответ России «в случае чего».Начать следует со второго.Конечно, интернет уже кипнул на тему «где Су-24, щас мы этого «Кука!» Уже (даже в нашей среде) вовсю разворачиваются планы «как мы будем их топить». Взлеты наших стратегических бомбардировщиков и ракетоносцев с ВПП в Энгельсе, ракетные катера, бабахающие «Калибрами» через Турцию и так далее.Ограничения в полете фантазии только в силу возраста. Ссылки – на главу Генштаба России.Да, Валерий Герасимов обещал, что «В случае возникновения угрозы жизни военнослужащим из России Вооружённые силы примут ответные меры [огневого] воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять».Лично для меня остался невыясненным только один вопрос: мы затеваем третью мировую войну или все-таки ограничимся локальным перепихоном за интересы нефтегазовых концернов?Третьей мировой не хотелось бы. Плохо представляю своих правнуков, охотящихся на ежей-мутантов где-то под Семилуками…Если же говорить серьезно, то даже два эсминца США уже кажутся перебором. И вот почему.120 «топоров» — это 120 «топоров». Серьезная цифра, за которой стоит серьезная крылатая ракета. Если говорить о том, что Штаты не запустят – да запустят, им деваться в общем-то некуда.Отбиться от такой стаи средствами, которые есть в Сирии, у нас не получится. Маловато просто этих самых средств.Ответный удар по носителям (в том числе) «в случае чего» — сомнительно. Как бы ни кричали об этом ура-патриоты, сомнительно, господа. Х-35, которые вроде бы есть в Хмейниме – хорошие ракеты. Но, чтобы «Портеру» или «Куку» фатально поплохело, их надо две. А лучше три.При всем при этом эсминец – это великолепная оружейная платформа. Стоит учитывать. И в плане ПВО, и в плане РЭБ. И, что немаловажно, дальность работы систем наблюдения и подавления значительно больше, чем у любого самолета. Тут, надеюсь, не стоит объяснять, что балом правит Его Величество Ватт. А их (ватт) двигатели эсминца числом 4 дадут во много раз больше, чем движки самолета.Так что дурь насчет ослепленного самолетом эсминца повторять не стоит. В реальных боевых условиях эсминец с большей вероятностью ослепит самолет, чем наоборот. Но это в реальных. В интернет-пространстве и не такие чудеса могут случиться.Кроме того, даже если гипотетически предположить наличие на российских самолетах некоей «вундервафли», способной полностью ослепить целый эсминец (которой на самом деле нет), то там, если что, будет еще один такой же корабль. И навряд ли он будет стоять и покорно ждать, пока ослепят его. Мы не в компьютерную игру играем, не правда ли? Там люди за пультами будут, а не идиоты.Кроме того, стоит вспомнить о наличии кучи авиабаз у США в регионе. Пройдем мимо баз в Италии, Эмиратах, Саудовской Аравии, Омане, Турции. Если будет операция, как вы думаете, поднимутся с этих баз американские самолеты для прикрытия своих кораблей, или нет?Или тупые янки будут спокойненько так наблюдать, как Су-24 станут «ослеплять», а Су-34 топить эсминцы?Конечно, будут. Так, по крайней мере, явственно следует из тысяч постов в интернете. Можно поставить галочку рядом с пунктом «тролли накормлены». Волна ура-идиотизма захлестнула рунет. Предсказано и оправдано. А чего еще можно ожидать от жертв ЕГЭ, которые свято уверовали в способности бомбардировщика ослепить и обесточить целый эсминец?Но вернемся к более серьезным темам. Итак, 120 «томагавков». Трампу просто нужно будет из запустить. К сожалению, у Дональда всего два пути в этой политической жизни. Первый – договариваться с русскими. А заодно все-таки надеть мундир полковника СВР и повесить орден «За заслуги перед Отечеством». Второй – демонстрировать, что с русскими он дружить не хочет и не станет.Так что «томагавки», скорее всего, полетят.Главный вопрос: куда?Тут дело даже не в Асаде, который, скорее всего, где угодно, только не в своем дворце. Башар человек умный и прагматичный. Так что – либо Хмеймим, либо Иран. На всякий случай.Все, что у Сирии есть ценного, в плане армии, скорее всего уже под русским зонтиком возле наших баз околачивается. Ждут, так сказать. Плюс в Дамаске наши координаторы, советники, дипломаты и прочие из списка Герасимова. Некрасиво, конечно, но – живые щиты.Остальные фактически по примеру слившихся (внезапно) британцев запасаются попкорном и занимают места в зрительном зале.Мир ждет продолжения шоу.И всем участникам просто необходимо выигрывать. Проигравших здесь не любят. Хотя, на мой взгляд, идея с АУГ – не самая лучшая. Загромождает сцену, если в театральном стиле. Ну зачем еще самолеты, еще корабли, еще «топоры»? Ради кого?Ради Асада? О, нет, он того не стоит. Ради русских? Простите. Два примера приведу.Исторический. Когда одна граната, какая разница, сколько там танков перед окопами, пять или десять? Одному крышка точно. Тут лотерейный вопрос только у танков – кого?Природный. Стая волков гонит лося. Все бегут, но в чем разница? Разница в вопросе. Для волков это вопрос еды. Для лося – вопрос жизни. Нет, для волков это тоже вопрос жизни, но не на первом плане. Потому под копыта не лезут, ибо удар копытом лося – и вот он вопрос жизни встает на ребро.Мне второй даже больше нравится. Вот только в нашей вселенной лось, вроде бы уже загнанный, может превратиться в медведя. Со всеми вытекающими. Потому волкам надо быть осторожными. И во избежание, и на всякий случай.Возвращаемся к «топорам». Они должны стартовать из шахт. И «ударить» по Асаду, и нанести урон Путину. Показать, что «Володья, ми тебья не бояться!»И тут надо соблюсти определенное равновесие.Еще пример. Дикий Запад, фермер вечером налетает на десяток гопников. Все так прозрачно ясно, фермер говорит: парни, я все понял. Вот мой револьвер, вот в нем 6 зарядов. Вас десять. Вы там определитесь, кто первым, а кто делить добычу будет.Пауза.Нет, парни на эсминцах, в кабинах самолетов и вертолетов, они настоящие васпы. 100% американцы. Готовые… и все такое. Почти Капитаны Америки и так далее.Перевожу: становиться первым не хочет никто. Нет, кому не повезет, тот разбросает мозги по лобовому стеклу своего «Морского ястреба» или не успеет нажать на кнопку катапульты «Супер Хорнета». Хотя нет, настоящий американец успеет всегда.Но в плане русских – все так.Много слов, да, к чему все это?Как мне видится, самый просто и вероятный вариант – перепахивание пустыни «топорами». Как в тот раз было. Минимум жертв, максимум пользы.«Топоры» израсходованы – благо производителям.Русских не тронули, русские стрелять не стали в ответ. Все живы.С другой стороны, хозяевам Донни показал, что русских вертел, как хотел? Показал.Всем спасибо, все свободны…Ну а два-три десятка сирийцев… Да они там все приговорены, по большому счету.А это предупреждение нам от Трампа, дескать, вы там готовьтесь, умные ракеты летят, – это тоже можно по-разному расценить и перевести. Посмотрим, чем этот спектакль закончится.Думаю, очередным политическим пшиком.Но это и к лучшему. К тому, чтобы разнести в труху весь мир, мы, слава богу и некоторым людям, пока еще не готовы. Автор: Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 78 Источник Похожие новости Трамп ударил Россию по правой щеке Ребята, не мешайте русскому медведю! Удар по Сирии: детали подготовки масштабной агрессии

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