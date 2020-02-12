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Грядущий конец СНВ-3: США намерены создать мощный «ядерный кулак»

12 февраля 2020, 10:24  •  53 • Аналитика

Несмотря на то, что до истечения срока действия об ограничении стратегических наступательных вооружений между Россией и Соединенными Штатами остается еще около года, хоронить это соглашение, скорее всего, можно уже сегодня. Во всяком случае, ни риторика главы Белого дома относительно его милитаристических планов, ни тенденции, отчетливо просматривающиеся в американском оборонном бюджете на будущий финансовый год, места для других предположений просто не оставляют.


Собственно говоря, черту под всеми разговорами о возможности продления договора подводит заявление Дональда Трампа, сделанное им на днях во время встречи с губернаторами штатов. Президент во всеуслышание объявил о намерениях по истечении срока СНВ-3 «создать самые мощные в мире ядерные силы». Надо отметить, что обставляет он собственные стремления к получению глобального превосходства в области этого вида вооружений достаточно своеобразно. По словам Трампа, Москва и Пекин сегодня уже готовы (причем, как он подчеркивает, «одновременно») вести переговоры, «чтобы прекратить тратить многие миллиарды долларов на создание атомного оружия». Очевидно, весь остальной мир пропустил что-то, известное только главе Белого дома: например, согласие Китая на включение его в переговорный процесс по данному вопросу. Насколько помнится, в Поднебесной на подобного рода предложения отвечали категорическим отказом, причем неоднократно.



Гораздо ближе к реальности звучат слова Трампа о том, что в отсутствие такого соглашения «единственным путем» для США остается увеличение собственной ядерной мощи до невиданных ранее масштабов. И это вовсе не пустые слова! Согласно проекту бюджета Пентагона на 2021 финансовый год, исключительно на развитие ядерных вооружений в оборонном ведомстве намерены потратить 29 миллиардов долларов. Эта цифра превышает расходы по аналогичным статьям 2020 года сразу на 18%. Более того, ради создания мощного «ядерного кулака» военные Соединенных Штатов в ближайшие 5 лет готовы пожертвовать очень и очень многим. Речь идет о выводе из боевой эксплуатации не только сотен боевых самолетов, но и 4 военных кораблей. Также Пентагон решился отменить 41 из действующих оборонных программ и «заморозить» еще примерно столько же – все это ради того, чтобы в период с 2021 по 2025 годы сэкономить еще порядка 13,5 миллиарда долларов, которые будут брошены на «ядерное усиление».

Кстати, это на фоне заявления советника Трампа по вопросам нацбезопасности о предложении к РФ и Китаю сократить ядерные арсеналы.

На что пойдут деньги? Пока всё ведёт к концу СНВ-3. Как ожидается, прежде всего они будут вложены в разработку самых современных и передовых средств доставки ядерных боеприпасов: новых баллистических ракет, стратегических «стелс-бомбардировщиков» В-21, а также подводных лодок класса «Колумбия», которые могут быть оснащены баллистическими ракетами. Также будет создана совершенно новая компьютерная система, с помощью которой от главы Белого дома должна осуществляться передача кодов запуска ядерных ракет в войска.

Как видим, подход весьма серьезный, основательный и комплексный. Не следует забывать и о том, что еще 18 миллиардов долларов Пентагон планирует израсходовать также на развитие сил и средств своего недавно созданного Космического командования. В смете – новые спутники и космические корабли военного назначения. Также не забыты в списке расходов, планируемый объем которых превышает 740 с половиной миллиардов долларов, разработка гиперзвукового оружия и проекты, связанные с искусственным интеллектом.

При подобном размахе вряд ли можно надеяться на то, что глава государства, сегодня оглашающий свои воинственные устремления и поддерживающий на радость воротилам американского ВПК очередной рекордный военный бюджет, завтра вдруг одумается и одним росчерком пера остановит начинающийся на наших глазах новый виток милитаристской гонки. Скорее всего, миру надо готовиться к существованию без всяких спасительных международных договоров. Зато со значительно возросшим количеством ядерных баллистических ракет.
Александр Харалужный

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