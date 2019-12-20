Грядет война? Пушков не верит в способность Меркель пойти “против Большого брата"

Германия не выступит против США, которые намерены ударить санкциями по проекту "Северный поток - 2". Такое мнение в Twitter высказал член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя вероятность начала газовой войны.

Сенатор отреагировал на статью в издании Blid, в которой говорилось о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель якобы объявила войну президенту США Дональду Трампу из-за санкций против трубопровода. Пушков не согласен с мнением журналистов, так как Берлин ограничился всего одним заявлением.

"Скорее всего, словами все и ограничится. Скоро станет ясно, способна ли ФРГ вести "боевые действия" против "Большого брата". Сомнительно", - резюмировал он.

Ранее Сенат США одобрил новый проект оборонного бюджета, в который заложены санкции против "Северного потока - 2". Более того, нидерланская компания Allseas уже получила угрозы от сенаторов Теда Круза и Рона Джонсона.

Непосредственно власти ФРГ намерены изучить негативный эффект от санкций. Политиков интересует конкретное влияние американских ограничений на реализацию проекта по строительству газопровода. В кабмине Германии не исключают, что могут возникнуть проблемы с прокладкой трубы через датскую экономическую зону, передает телеканал "360".

В документах не говорится, как будет действовать Берлин, однако в министерстве предлагают выждать 30 дней после ввода ограничений. Если за это время строительство не будет завершено, немцы начнут действовать.

Возможность "войны" Ангелы Меркель с США из-за "Северного потока - 2" также прокомментировал в разговоре с URA.RU член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков. По его словам, в ближайшее время станет ясно, насколько серьезны эти заявления. Если немецкие компании начнут выходить из проекта газопровода, то, скорее всего, это будет свидетельствовать о давлении на них немецкого правительства, считает он.