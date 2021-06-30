Грядет развал и увядание: Украина готова стать новой Югославией • 371 • Украина



Как говорится, разбаловали. Результат такого недальновидного подхода не заставил себя ждать. Все чаще от представителей Украины слышатся не радостные повизгивания, что теперь они могут постоять рядом с чем-то «прогрессивным», и их не выгонят, а претензии. Там недолюбили, тут недодали.



Украинский политолог Тарас Загородний вообще считает, что Евросоюз хочет не только «развести» Украину на бабки, но и «задушить» её экономический потенциал. Доводы эксперт приводит крайне занимательные.



По словам Загороднего, та же Германия регулярно врет украинскому правительству, что будет отстаивать на международной арене их интересы как транзитера российского газа, после того, как заработает «Северный поток - 2». Однако почему-то отказывается поставлять Украине оружие, в то время как также Венгрия благополучно принимает поставки немецкого вооружения. Мол, раз уж взяли страну под свою опеку, то готовьтесь открывать карман шире и исполнять волю подопечных по первому требованию, а не обслуживать каких-то там «пророссийских» венгров.



«Что это означает? Это признание реального факта того, что они в одной упряжке с Россией и разводят нас на пару», - сокрушается Загородний.



Да и вообще к экономическим процессам и связям своих европейский партнеров Украина относится крайне ревностно и даже неразумно, особенно если они касаются России. Любой контракт, по версии украинской стороны, которые заключала со «страной-агрессором» та же Германия, Франция или Италия, направлены на разрушение Украины.



Интересно то, что Европа действительно пытается развалить Украину, только Россия тут совсем не причем. Да и упомянутые страны не особо вовлечены в этот процесс. Да, для них «незалежняя» страна является кладовкой с природными ресурсами и геополитическими возможностями, но не более.



В тоже время в Евросоюзе есть страны, которые заинтересованы в том, чтобы Украина стала на несколько областей меньше. Например, те же Польша, Венгрия и Румыния. Именно они под предлогом благих намерений направляют огромные инвестиции в западные области страны. Казалось бы, какие молодцы, помогают стране развиваться, но на самом деле лишь дают народу этих регионов понять, что Запад о них заботится больше, чем собственное правительство. И тут у них возникнет мысль «а не воспользоваться ли нам акцией от той же Венгрии, которая чуть ли не даром выдает всем украинцам паспорта»?



Да и само правительство Украины весьма успешно работает над развалом страны. Что говорить, если они уже отказались от юго-востока страны и потеряли Крым. При этом хотят, чтобы все было как раньше, однако не перестают утюжить Донбасс из орудий, а полуострову устраивать блокады разного толка. Если Крым для них уже потерян навсегда, то при должных усилиях власти Украины могли бы сохранить тот же юго-восток, признав и поняв мнение населения тех областей. Но, шансы тают на глазах.



Причем грядущий развал Украины предрекают все, кому не лень. Даже в самом правительстве чуют беду, но ничего не делают для её предотвращения.



«Мы нежизнеспособны экономически, мы не в состоянии себя содержать, мы не имеем будущей перспективы, мы живем в кредит», - сказал бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.



А по кредитам рано или поздно придется платить. Отношения Украины и прогрессивного Запада только на первый взгляд могут показаться радужными и всецело конструктивными. На самом же деле их постоянно подгрызают различные «черви». Сами украинские власти все больше жаждут политико-экономической любви и внимания, но Европа уже не может себе этого позволить.Как говорится, разбаловали. Результат такого недальновидного подхода не заставил себя ждать. Все чаще от представителей Украины слышатся не радостные повизгивания, что теперь они могут постоять рядом с чем-то «прогрессивным», и их не выгонят, а претензии. Там недолюбили, тут недодали.Украинский политолог Тарас Загородний вообще считает, что Евросоюз хочет не только «развести» Украину на бабки, но и «задушить» её экономический потенциал. Доводы эксперт приводит крайне занимательные.По словам Загороднего, та же Германия регулярно врет украинскому правительству, что будет отстаивать на международной арене их интересы как транзитера российского газа, после того, как заработает «Северный поток - 2». Однако почему-то отказывается поставлять Украине оружие, в то время как также Венгрия благополучно принимает поставки немецкого вооружения. Мол, раз уж взяли страну под свою опеку, то готовьтесь открывать карман шире и исполнять волю подопечных по первому требованию, а не обслуживать каких-то там «пророссийских» венгров.«Что это означает? Это признание реального факта того, что они в одной упряжке с Россией и разводят нас на пару», - сокрушается Загородний.Да и вообще к экономическим процессам и связям своих европейский партнеров Украина относится крайне ревностно и даже неразумно, особенно если они касаются России. Любой контракт, по версии украинской стороны, которые заключала со «страной-агрессором» та же Германия, Франция или Италия, направлены на разрушение Украины.Интересно то, что Европа действительно пытается развалить Украину, только Россия тут совсем не причем. Да и упомянутые страны не особо вовлечены в этот процесс. Да, для них «незалежняя» страна является кладовкой с природными ресурсами и геополитическими возможностями, но не более.В тоже время в Евросоюзе есть страны, которые заинтересованы в том, чтобы Украина стала на несколько областей меньше. Например, те же Польша, Венгрия и Румыния. Именно они под предлогом благих намерений направляют огромные инвестиции в западные области страны. Казалось бы, какие молодцы, помогают стране развиваться, но на самом деле лишь дают народу этих регионов понять, что Запад о них заботится больше, чем собственное правительство. И тут у них возникнет мысль «а не воспользоваться ли нам акцией от той же Венгрии, которая чуть ли не даром выдает всем украинцам паспорта»?Да и само правительство Украины весьма успешно работает над развалом страны. Что говорить, если они уже отказались от юго-востока страны и потеряли Крым. При этом хотят, чтобы все было как раньше, однако не перестают утюжить Донбасс из орудий, а полуострову устраивать блокады разного толка. Если Крым для них уже потерян навсегда, то при должных усилиях власти Украины могли бы сохранить тот же юго-восток, признав и поняв мнение населения тех областей. Но, шансы тают на глазах.Причем грядущий развал Украины предрекают все, кому не лень. Даже в самом правительстве чуют беду, но ничего не делают для её предотвращения.«Мы нежизнеспособны экономически, мы не в состоянии себя содержать, мы не имеем будущей перспективы, мы живем в кредит», - сказал бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.А по кредитам рано или поздно придется платить. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники









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