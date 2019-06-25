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Грядет новый скачек цен на бензин? Правительство России не хочет продлять заморозку цен на топливо - источник
25 июня 2019, 04:54 • 37 • Политика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо. Вместо этого Кабмин планирует принять задним числом закон о демпфере, сообщает источник.
Правительство России не планирует продлевать заморозку цен на топливо. Вместо этого удерживать стоимость бензина на приемлемом уровне будет "демпфирующий механизм", сообщает источник в Кабинете министров России.
По его словам, соответствующий законопроект может быть принят Госдумой ещё до 25 августа. При этом отмечается, что закон может вступить с силу задним числом - с 1 июля. Благодаря этому Кабмин сможет "выиграть время на согласование его параметров и источников финансирования",
При этом отмечается, что Минэнерго и Минфин уже якобы достигли компромиса по параметрам этого самого демпфера, а также по источникам финансирования. Сейчас в правительстве идет работа по подготовке итогового варианта документа, пишет ФАН.
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