Грядет новый скачек цен на бензин? Правительство России не хочет продлять заморозку цен на топливо - источник

Правительство России не планирует продлевать заморозку цен на топливо. Вместо этого удерживать стоимость бензина на приемлемом уровне будет "демпфирующий механизм", сообщает источник в Кабинете министров России.

По его словам, соответствующий законопроект может быть принят Госдумой ещё до 25 августа. При этом отмечается, что закон может вступить с силу задним числом - с 1 июля. Благодаря этому Кабмин сможет "выиграть время на согласование его параметров и источников финансирования",

"Надо успеть принять законопроект до 25 августа. В этом случае он сможет задним числом вступить в силу 1 июля, так как уплата акциза осуществляется до 25 августа", - цитирует ТАСС слова источника.

При этом отмечается, что Минэнерго и Минфин уже якобы достигли компромиса по параметрам этого самого демпфера, а также по источникам финансирования. Сейчас в правительстве идет работа по подготовке итогового варианта документа, пишет ФАН.