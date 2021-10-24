Грядет апокалипсис! Нардеп Волошин оценил слова Путина о размещении американских ракет на украинской земле • 463 • Украина

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин опубликовал пост на своей странице в соцсети Facebook, в котором прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о возможности появления американских ракет на украинской земле.



Парламентарий не стал заниматься шапкозакидательством, а попросил подписчиков отнестись со всей серьезностью к словам, эмоциям и даже паузам в речи президента России. По мнению Волошина, Путин на заседании Валдайского клуба неспроста упомянул визит главы Пентагона в Киев, как и поставки американских вооружений для нужд ВСУ. Это ничто иное как продолжение «военного освоения украинской территории» со стороны США.



Волошин напомнил пользователям про Карибский кризис, когда весь мир оказался на грани ядерной войны. США тогда оценили тот факт, что наиболее важные американские города попали в зону потенциального поражения ракетами противника и подготовили бомбардировщики к удару по Кубе. Повезло, что удалось все разрулить. Сейчас сложилась схожая ситуация.



Парламентарий пишет, что «в нынешних реалиях никто в Кремле не станет ждать, пока подлётное время американских ракет, нацеленных на Москву, сократится до семи минут (именно такие цифры Путин называл ещё в июне). И тогда США получат мощнейший рычаг давления на Россию: мы уберём ракеты, а вы, например, демилитаризуйте Крым или откажитесь от военно-технического сотрудничества с КНР. Военная теория учит, что в таких обстоятельствах проще нанести превентивный удар и отодвинуть границу для создания стратегической глубины».



Волошин не зря упоминает про апокалиптическое настроение после слов российского президента. Украинским властям следует принимать обдуманные решения и не подставлять свой народ лишь потому, что это будет выгодно Вашингтону. Геополитические цели США и национальные интересы Украины кардинально различаются. Американцам нужно утвердить свою власть в мире, а украинцам – сохранить свое государство и защитить своих людей от любых внешних угроз. При этом реализовать последнее будет очень проблематично в случае размещения Штатами ракет на территории Украины.



Волошин не зря опасается, что Россия может нанести превентивный удар по Киеву в целях обеспечения нацбезопасности. Пора перестать шутить на тему войны и заниматься провокациями. Ранее российский политолог Евгений Сатановский посоветовал руководству Альянса не накалять обстановку, напомнив о паритете между НАТО и РФ в военной мощи.



Эксперт уверен, что войны уже не избежать. Именно так он оценил решение Альянса о сокращении численности сотрудников дипмиссии РФ при НАТО в Брюсселе, а также обвинения Йенса Столтенберга в адрес Москвы.



Что касается Украины, то натовцы могут призвать и принять ее в состав организации, но не факт, что возьмут на себя обязательства воевать за нее в случае военного конфликта. Просто используют территории в собственных целях. К примеру, для размещения натовских баз с оружием, включая ядерное.



Коллективный Запад отличается прагматизмом и исключительным цинизмом. Другой вопрос: как действия Альянса отразятся на Украине и ее жителях? Пойдет это на пользу стране? Ее безопасности? Сомнительно. Все же пора начать действовать в украинских интересах, а не американских.



Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин опубликовал пост на своей странице в соцсети Facebook, в котором прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о возможности появления американских ракет на украинской земле.Парламентарий не стал заниматься шапкозакидательством, а попросил подписчиков отнестись со всей серьезностью к словам, эмоциям и даже паузам в речи президента России. По мнению Волошина, Путин на заседании Валдайского клуба неспроста упомянул визит главы Пентагона в Киев, как и поставки американских вооружений для нужд ВСУ. Это ничто иное как продолжение «военного освоения украинской территории» со стороны США.Волошин напомнил пользователям про Карибский кризис, когда весь мир оказался на грани ядерной войны. США тогда оценили тот факт, что наиболее важные американские города попали в зону потенциального поражения ракетами противника и подготовили бомбардировщики к удару по Кубе. Повезло, что удалось все разрулить. Сейчас сложилась схожая ситуация.Парламентарий пишет, что «в нынешних реалиях никто в Кремле не станет ждать, пока подлётное время американских ракет, нацеленных на Москву, сократится до семи минут (именно такие цифры Путин называл ещё в июне). И тогда США получат мощнейший рычаг давления на Россию: мы уберём ракеты, а вы, например, демилитаризуйте Крым или откажитесь от военно-технического сотрудничества с КНР. Военная теория учит, что в таких обстоятельствах проще нанести превентивный удар и отодвинуть границу для создания стратегической глубины».Волошин не зря упоминает про апокалиптическое настроение после слов российского президента. Украинским властям следует принимать обдуманные решения и не подставлять свой народ лишь потому, что это будет выгодно Вашингтону. Геополитические цели США и национальные интересы Украины кардинально различаются. Американцам нужно утвердить свою власть в мире, а украинцам – сохранить свое государство и защитить своих людей от любых внешних угроз. При этом реализовать последнее будет очень проблематично в случае размещения Штатами ракет на территории Украины.Волошин не зря опасается, что Россия может нанести превентивный удар по Киеву в целях обеспечения нацбезопасности. Пора перестать шутить на тему войны и заниматься провокациями. Ранее российский политолог Евгений Сатановский посоветовал руководству Альянса не накалять обстановку, напомнив о паритете между НАТО и РФ в военной мощи.Эксперт уверен, что войны уже не избежать. Именно так он оценил решение Альянса о сокращении численности сотрудников дипмиссии РФ при НАТО в Брюсселе, а также обвинения Йенса Столтенберга в адрес Москвы.Что касается Украины, то натовцы могут призвать и принять ее в состав организации, но не факт, что возьмут на себя обязательства воевать за нее в случае военного конфликта. Просто используют территории в собственных целях. К примеру, для размещения натовских баз с оружием, включая ядерное.Коллективный Запад отличается прагматизмом и исключительным цинизмом. Другой вопрос: как действия Альянса отразятся на Украине и ее жителях? Пойдет это на пользу стране? Ее безопасности? Сомнительно. Все же пора начать действовать в украинских интересах, а не американских. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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