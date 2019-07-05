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Грузовик всмятку, разрушена стена "дачной" территории посольства России в Иране - фото

05 июля 2019, 15:09  •  90 • Политика
В Иране грузовик протаранил стену посольства России. Пострадало ограждение второй территории российского представительства, которую дипломаты называют "дачной".
Стали известны подробности происшествия у посольства России в Иране. Грузовик-бетономешалка протаранил стену второй территории российского посольства, которую дипломаты называют "дачная", сообщает источник Царьграда.
Отмечается, что происшествие не было терактом. По словам источника, дорожное движение в Иране крайне неорганизованное и подобные инциденты бывают часто. Кроме того, ограждение второй территории российского представительства также находилось не в лучшем состоянии.
"Пять лет назад обрушилась часть стены. Сейчас решается вопрос о возведении нового забора", - сказал источник Царьграда.
Тем временем в Сети появились фотографии с места происшествия. На них видно, что после удара о стену грузовик перевернуло вверх тормашками. Многотонная машина обрушилась своим весом на ограду и разрушила её. Кабина грузовика разбита практически всмятку, а бетономешалка оторвалась от кузова и укатилась на территорию российского посольства.
Как уточняет ФАН, местные власти помогают в кратчайшие сроки устранить последствия ДТП. К 10:30 утра по местному времени возведено временное щитовое ограждение на месте повреждённой стены. Здесь же установлен дополнительный пост дипломатической полиции.
"Жизни и здоровью сотрудников, а также безопасности загранучреждения ничего не угрожает", - заверил он.
Фото: Twitter/@fresh_sadegh

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