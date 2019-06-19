Грузию, ставшую "перевалочным пунктом" по дороге в Афганистан, уничтожат, как Помпеи - журналист

В последние годы Грузия, искусственно доведённая до нищеты, снова поднимает свою экономику благодаря торгово-экономическим отношениям с Китаем, Россией, Турцией, Азербайджаном и другими странами. Однако это возрождение страны не входит в планы Госдепартамента США и его главы Майка Помпео, считает Хидирбегишвили.

Вашингтон гораздо больше заинтересован в размещении на территории Грузии американских военных баз. Причём "лицом к лицу" с российскими базами, находящимися на южных рубежах России в Абхазии и Южной Осетии. Такое размещение в США называют "системой сдержек и противовесов".

Об этих американских базах - сухопутной и морской - упомянул Помпео во время совместной с премьером Грузии Мамукой Бахтадзе пресс-конференции.

"США надеются, что Грузия закончит проект порта Анаклия. Порт усилит отношения Грузии со свободными экономиками, что поможет ей миновать быть жертвой экономических интересов Китая и России. Эти мнимые друзья не имеют лучших интересов к Грузии", - заявил госсекретарь США.

По словам Хидирбегишвили, в этот же день американский госсекретарь запретил грузинскому премьеру поздравлять с победой на выборах нового президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Фактически госслужащий США открыто вмешался в дела независимого - пусть и формально - государства, запрещая Грузии вести экономические дела с сильными государствами.

По какому праву это делает Помпео? Ведь такое же вмешательство в дела Грузии все увидели и тогда, когда госсекретарь США сообщил о том, что в страну прибудут американские резиденты ради того, чтобы не дать возможности Тбилиси участвовать в реализации проекта "Один путь и один пояс". Ведь благодаря именно этому китайскому проекту, считает журналист, Грузия смогла бы снова стать процветающим государством.

Несмотря на то что со дня подписания Хартии о стратегическом партнёрстве между Грузией и США прошло уже десять лет, грузинская продукция так и не смогла пробиться на американский рынок.

Вместо этого в Тбилиси скоро откроется региональное коммерческое представительство США, которое станет санкционировать участие Грузии в любых проектах, осуществляемых совместно с Россией, Китаем, Азербайджаном, Турцией, Казахстаном и другими странами СНГ. С этого момента все контракты будут проходить цензуру американской резидентуры, в результате чего Грузия распрощается с остатками своей независимости.

"Менторы" из Госдепа открыто выражали своё недовольство, когда между Грузией и Ираном было открыто прямое авиасообщение и установился безвизовый режим. При этом "стратегическому партнёру Грузии" США так и не предоставили хотя бы упрощённый визовый режим, как, скажем, с "оккупантом - Россией", с которой у Тбилиси почти разорваны дипломатические отношения. Американскую визу в Грузии можно получить только за большие деньги.

Поняв, что Грузия активно наращивает торговый оборот с региональными партнёрами, США спохватились, что слишком мало знают об этой стране, но неожиданно поняли, что необходимо что-то сделать для обеспечения своих американских интересов, помимо баек про "членство в НАТО" и перекачивания в Грузию сотен миллионов долларов для пропаганды "западных ценностей", которые грузинам по-прежнему чужды.

Ценность Грузии для интересов США многократно возросла после того, как Россия стала активно сближаться с Турцией. Теперь грузинская территория стала для Вашингтона "единственным плацдармом" в черноморско-кавказском регионе, пишет в колонке для News-Front Арно Хидирбегишвили.

И в то время, как 20% территории республики - Абхазия и Южная Осетия вполне процветают благодаря поддержке российского бюджета, остальные 80% находятся под полным контролем США, но содержат себя сами за счёт экспорта грузинской продукции в Россию и в вышеперечисленные страны и традиционного импорта – оттуда, а также туристов, в основном российских. Большое значение для экономики имеют и денежные переводы грузинских мигрантов, которые зарабатываются в России и Европе.

В то же время США требуют тратить средства, поступающие в бюджет, на закупку вооружений в соответствии со стандартами НАТО, обязательными для страны, претендующей на членство в альянсе. Конечно, большая часть этого вооружения - американского производства.

"Усилия Грузии укрепляют мою веру, и от имени президента Трампа и всего правительства США заявляю, что вы не лишитесь поддержки США на пути вступления в НАТО", - заявил Помпео на брифинге после встречи с Бахтадзе.

Видимо, госсекретарь считает, что у грузинского народа интеллект развит на уровне туземцев и поэтому они не помнят, что никакого референдума о вступлении Грузии в альянс в действительности не было. Однако такими сказками жителей страны кормят уже десять лет. К тому же все слышали слова Трампа, заявившего по поводу вступления Грузии в НАТО: "Может быть, в будущем шанс и появится, но не сейчас".

Заявление главы НАТО Йенса Столтенберга, которое он сделал недавно в интервью сербскому изданию "Политика", тоже не осталось в Грузии незамеченным.

"Пример Австрии, Финляндии и Швеции показывает, что нейтралитет не исключает сотрудничества с НАТО", - заявил он.

По мнению Хидирбегишвили, в словах Столтенберга прозвучал открытый месседж для Грузии, у которой в создавшейся ситуации есть только два выхода: либо отказаться, по примеру Азербайджана, от курса на вступление в НАТО, став нейтральной страной, либо, опять-таки отказавшись от "натовского курса", вступить в ЕАЭС, как Армения и Белоруссия.

И то, и другое даст Грузии возможность развиваться в экономическом плане. Кроме того, уже не будет необходимости принимать участие в различных миссиях НАТО и тратить на это огромные средства из государственного бюджета.