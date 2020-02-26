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Грузию "разогрели" до реального нападения на Лаврова: "Девочки, вы больные?"

26 февраля 2020, 09:39  •  263 • Политика
Напавшие на российскую делегацию в ООН грузинские журналистки обиделись на министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который отреагировал на их дикое поведение так: "Девочки, вы больные?" По словам журналистки Юлии Витязевой, в соцсетях грузины распространяют негативные комментарии из-за инцидента.
Как отметила в своём Telegram-канале Витязева, грузинские и украинские СМИ активно пишут, что Лавров "оскорбил" журналисток, но не указывают, что женщины вели себя дико и агрессивно.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как представительницы СМИ Грузии лезут с микрофоном буквально в лицо Лаврову, кричат, толкают охрану и сотрудников МИД. На это министр лишь с улыбкой заметил: "Девочки, вы больные?"
"Грузинские "девочки" продолжают считать себя обиженными, а грузинские "мальчики" уже набрасывают по соцсетям", - указала Витязева.
Ранее инцидент прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова.
По её словам, грузинские журналистки набросились на делегацию России в отделении ООН в Женеве, из-за чего "приходилось отодвигать потерявших всякое достоинство женщин, чтобы пройти вперёд".
В то же время журналистки кричали на английском "Don’t touch mе" ("Не трогайте меня" - Ред.).
"Стиль "Саакашвили, падающий на землю под обстрелом российской авиации", - пошутила Захарова.
Дипломат отметила, что журналистки всего лишь пытались узнать, приедет ли Лавров в Тбилиси. При этом, не забывали кричать, толкаться и пихаться - "идти было невозможно", передают слова Марии Захаровой "Утро.ру".

И снова "хайли лайкли": Грузия обвинила Россию в кибератаке

Несколько дней назад МИД Грузии выступил с официальным заявлением, в котором обвинил ГРУ Генштаба России в проведении кибератаки на сайты грузинских организаций. Указывается, что помогли Тбилиси установить виновных в атаках "неназванные партнёры", однако ту же самую информацию озвучил и британский МИД. "И снова "хайли лайкли" с подачи Британии", - с сарказмом комментируют пользователи Сети.
В октябре прошлого года на ряд государственных и частных грузинских организаций была проведена "крупномасштабная" кибератака. Спустя четыре месяца официальный Тбилиси выступил с обвинениями в адрес Главного разведывательного управления Генштаба России. По версии грузинского внешнеполитического ведомства, именно ГРУ подготовило и осуществило эту атаку.
"Грузия осуждает эту кибератаку, которая противоречит принципам и нормам международного права и является ещё одним посягательством на суверенитет Грузии, что направлено против европейской и евроатлантической интеграции и демократического развития страны", - заявили в грузинском ведомстве.
В Тбилиси сообщили, что эту кибератаку "осуждают" и считают её "посягательством на суверенитет Грузии".
Вскоре со своими комментариями выступил и британский МИД. Как заявили в Форин-офисе, версия, озвученная Тбилиси, рассматривается в соответствии с формулой "с крайне высокой степенью вероятности". Глава МИД Британии Доминик Рааб сказал:
"Безрассудная и дерзкая кампания ГРУ по осуществлению кибератак против суверенной и независимой Грузии является совершенно неприемлемой".
Выступили по этому поводу с соответствующим заявлением и представители США, которые пообещали Грузии свою помощь. Отметим, что никаких сомнений в связи с обвинениями, озвученными Тбилиси, в Вашингтоне не выразили.

Какая страна, такие и "скунсы": Михеев о "кипеже" в грузинском парламенте

В эфире программы "Михеев. Итоги" политический обозреватель Сергей Михеев прокомментировал инцидент с запуском "неправильного" гимна России представителями грузинской "пророссийской" оппозиции во время выступления председателя парламента страны Арчила Талаквадзе.
Напомним, на днях в зале парламента Грузии включили гимн СССР, что вызвало иронию в Сети. "Изобретательности грузинских оппозиционеров стоит лишь позавидовать. Только вот почему гимн СССР, а не России? Файлы перепутали?" - написали журналисты Sputnik. В ответ на провокацию представители правящей партии назвали оппозиционеров "скунсами", напомнив о прошлогоднем инциденте с разлитой в парламенте едкой жидкостью.
По мнению Михеева, пророссийской оппозиции в Грузии как таковой нет:
Там вообще сложно разобраться, кто пророссийский, кто нет. На мой взгляд, там нет ничего пророссийского. Есть оппозиция, есть действующая власть, у этой действующей власти главные соперники - это последователи Саакашвили. В принципе, они друг друга стоят.
А что касается способов реализации политических процессов в Грузии, то "они такие, какая страна", заметил Михеев. Политолог напомнил, что уже в этом году в Грузии пройдут парламентские выборы:
Весь этот кипеж поднимается ближе к парламентским выборам, так как до сих пор не определена система, по которой они будут проводиться.
Михеев подчеркнул, что американцы "навязывают Грузии собственную реформу избирательного законодательства", и предсказал обострение политических дискуссий в стране ближе к концу года.
Также политолог заметил, что "антироссийская, русофобская тема традиционна для Грузии", и предсказал, что "подобных новостей мы услышим ещё немало".

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