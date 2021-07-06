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Грузию объял протест: "Очевидно, США будут очень недовольны"

06 июля 2021, 05:50  •  166 • В мире
Грузию объял протест, сообщил адвокат Шота Горгадзе. Он добавил, что открыто его бы поддержал. "Очевидно, США будут очень недовольны", - предрёк юрист.
В Грузии должен был пройти марш представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, но он не состоялся. За несколько часов мероприятие отменили, так как на его участников был совершён ряд нападений, пишет Deutsche Welle. Издание пытается убедить читателей, что нападения на участников прайд-парада совершили "гомофобы", а виноваты во всём власти Грузии.
В Telegram-канале "Адвокат Горгадзе" автор предположил, что Грузия устала, но в этом есть и плюс - люди устали от маршей "радужных" в Тбилиси. И, если бы действительно народ собирался на митинг против гомосексуалистов и пропаганды их ценностей, Шота Горгадзе бы такой протест поддержал.
"Одно из требований: "Мы устали выходить с протестами каждый год в день, когда "прайд" собирается устраивать свой парад! Мы требуем принятия закона, защищающего наши традиции и ценности", - написал адвокат.
Он напомнил, что тенденция маршей сексуальных меньшинств берёт начало в США. Радужные флаги появляются на зданиях посольств, американцы поддерживают движение гомосексуалистов во всём мире.
Адвокат Горгадзе объяснил: митинг не столько против этих странных парадов, сколько против политики грузинской политической элиты. По мнению юриста, власти готовы "прогнуться под Запад", а в ответ им пообещают некое "партнёрство" с США. Однако неизвестно, чем всё это завершится.
"Но очевидно, что США будут очень недовольны, если государство пойдёт навстречу Грузинской Православной Церкви и большинству грузин!" - считает Горгадзе.
Властям Грузии пора понять, чем может обернуться заигрывание с "европейскими ценностями", подчеркнул адвокат.

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