Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Симптомы у всех разные»: жительница Италии рассказала, как в Риме лечат пациент...
Украинцы поставили бывшую империю на грань голода
"Мичиган - это новая Украина": сенатор США "нашёл самые точные сл...
"Результат "смекалки" американцев": Леонков рассказал о &quo...
Главная / Война

Грузию и Украину вновь поманили открытые двери в НАТО

02 апреля 2020, 13:35  •  122 • Война
Альянс не скупится на обещания для Грузии и Украины
1 апреля Грузии и Украине вновь пообещали «светлое будущее» в Североатлантическом альянсе.
Посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон, выступая в Брюсселе 1 апреля, рассказала, что будет разработан пакет мер для поддержки Украины и Грузии. Эти предложения примут министры иностранных дел НАТО в ходе телеконференции в самые ближайшие дни.
«Мы помогаем нашим партнёрам – Грузии и Украине, мы предоставляем им пакет, который будет обсуждён на конференции министров иностранных дел НАТО. Я уверена, что министры одобрят этот пакет. Меры, предусмотренные в пакете, будут продолжать процесс укрепления нашей поддержки и помощи этим двум странам»,
– заявила посол США в НАТО.
По уже давней традиции дипломат вспомнила про открытые двери альянса, перед которыми в ожидании стоят не только страны-аспиранты Грузия с Украиной, к ним присоединилась Босния и Герцеговина.
«У нас есть обязательство, что все эти страны станут членами НАТО в будущем. Мы хотим этого. Мы также хотим, чтобы они продолжили реформы, в том числе для преодоления дезинформации со стороны России, для того, чтобы Грузия и Украина могли противостоять захвату частей их территорий»,
– отметила Кей Бейли Хатчисон.
По её словам, Россия «должна позволить Грузии и Украине иметь суверенное правление». Эти две страны должны получить контроль над своими границами, а обеспечить это – обязанность России, уверена американка.
Что касается НАТО, то альянс обещает всегда помогать и Грузии, и Украине, которым приходится «противостоять агрессии России, вследствие которой у них были отняты территории». «Мы продолжим эти усилия. Двери НАТО открыты. Примером этого является вступление в альянс Северной Македонии», – ещё раз вспомнила про пресловутые натовские двери Хатчисон.
О том, что Украине и Грузии предложат некие меры поддержки рассказал и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Я ожидаю, что министры одобрят новый пакет поддержки для Грузии и Украины, мы обсудим наше партнёрство, включая учения в Черноморском регионе, который представляет стратегическую важность для НАТО. Этот пакет мер обязательно укрепит политическую и практическую поддержку этих стран со стороны Североатлантического альянса»,
– заявил Столтенберг.
Соб. корр. ФСК
На фото. Посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон, источник – Первый канал Грузии

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



122
Источник
Похожие новости
27 марта 2020, 14:35
Этот на удивление избирательный вирус...
28 марта 2020, 11:35
И новый шанс переустроить мир
29 марта 2020, 22:35
Будни коронавируса – что ждёт людей в долговременном карантине?
31 марта 2020, 12:35
Кому под силу покончить с пандемией
27 марта 2020, 11:35
Коронавирус способен поставить на якорь американский военный флот
26 марта 2020, 14:35
Шойгу летал в Сирию с заданием Кремля — осадить Асада
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 марта 2020, 04:35
"Мичиган - это новая Украина": сенатор США "нашёл самые точные слова", чтобы описать масштаб бедствия
01 апреля 2020, 01:35
"Результат "смекалки" американцев": Леонков рассказал о "туалетном конфузе" на суперавианосце США
28 марта 2020, 23:35
"Почему умирает так мало?": Раскрыт феномен коронавируса по-японски
27 марта 2020, 23:30
Обратный отсчёт: тысячи российских туристов в Таиланде могут столкнуться с проблемами из-за просроченных виз
01 апреля 2020, 00:30
«Симптомы у всех разные»: жительница Италии рассказала, как в Риме лечат пациентов с COVID-19
29 марта 2020, 03:35
"Требование часа": Германия подсказала, с кого первым счищать "политическую шелуху"
27 марта 2020, 03:35
Соросята объявили Украине войну. Финансовую
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.