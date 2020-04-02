Грузию и Украину вновь поманили открытые двери в НАТО

Альянс не скупится на обещания для Грузии и Украины

1 апреля Грузии и Украине вновь пообещали «светлое будущее» в Североатлантическом альянсе.

Посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон, выступая в Брюсселе 1 апреля, рассказала, что будет разработан пакет мер для поддержки Украины и Грузии. Эти предложения примут министры иностранных дел НАТО в ходе телеконференции в самые ближайшие дни.

«Мы помогаем нашим партнёрам – Грузии и Украине, мы предоставляем им пакет, который будет обсуждён на конференции министров иностранных дел НАТО. Я уверена, что министры одобрят этот пакет. Меры, предусмотренные в пакете, будут продолжать процесс укрепления нашей поддержки и помощи этим двум странам»,

– заявила посол США в НАТО.

По уже давней традиции дипломат вспомнила про открытые двери альянса, перед которыми в ожидании стоят не только страны-аспиранты Грузия с Украиной, к ним присоединилась Босния и Герцеговина.

«У нас есть обязательство, что все эти страны станут членами НАТО в будущем. Мы хотим этого. Мы также хотим, чтобы они продолжили реформы, в том числе для преодоления дезинформации со стороны России, для того, чтобы Грузия и Украина могли противостоять захвату частей их территорий»,

– отметила Кей Бейли Хатчисон.

По её словам, Россия «должна позволить Грузии и Украине иметь суверенное правление». Эти две страны должны получить контроль над своими границами, а обеспечить это – обязанность России, уверена американка.

Что касается НАТО, то альянс обещает всегда помогать и Грузии, и Украине, которым приходится «противостоять агрессии России, вследствие которой у них были отняты территории». «Мы продолжим эти усилия. Двери НАТО открыты. Примером этого является вступление в альянс Северной Македонии», – ещё раз вспомнила про пресловутые натовские двери Хатчисон.

О том, что Украине и Грузии предложат некие меры поддержки рассказал и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Я ожидаю, что министры одобрят новый пакет поддержки для Грузии и Украины, мы обсудим наше партнёрство, включая учения в Черноморском регионе, который представляет стратегическую важность для НАТО. Этот пакет мер обязательно укрепит политическую и практическую поддержку этих стран со стороны Североатлантического альянса»,

– заявил Столтенберг.