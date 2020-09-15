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Грузия зря тратит время и деньги на систему ПВО против России - эксперт

15 сентября 2020, 16:55  •  120 • Политика
Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Ни у кого в мире сейчас нет возможностей перехватить отечественные "Кинжалы"
Грузия пускает деньги на ветер, пытаясь с помощью Израиля выстраивать свою систему противовоздушной обороны против России. Такое мнение высказал военный эксперт и журналист Виктор Литовкин.
Так он прокомментировал свежую информацию американских СМИ о готовности грузинских ПВО "пустить кровь" ВКС России, о чем "Утро.ру" написало ранее во вторник. По словам специалиста, такое заявление является рекламой израильского вооружения, что далеко от реальности.
Минобороны РФ способно уничтожить модернизированные системы ПВО Грузии абсолютно без риска для российской армии, считает Литовкин.
Он подчеркнул, что если Тбилиси посмеет снова атаковать Южную Осетию, то для уничтожения грузинских систем противовоздушной обороны уже не потребуется применять нашу авиацию, как это было в 2008 году.
"Ответные удары могут последовать "Искандерами" и ракетными системами "Торнадо". Крайне сомнительно, что эти снаряды могут быть перехвачены", – сказал в интервью ФБА "Экономика сегодня" полковник в отставке.
Кроме того, напомнил он, у ВС РФ есть гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал", который способен поражать цели на расстоянии двух тысяч километров. Отметим, что данный РК с 2017-го несет опытно-боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа.
"В мире не существует систем ПВО, способных их перехватить. Так что если Грузия выстраивает свою противовоздушную систему для противостояния с Россией, то впустую тратит огромные деньги на бесполезный проект", – заявил Литовкин.
Он назвал серьезной ошибкой модернизацию грузинами своих систем, исходя из соображений о военном противостоянии с Москвой, поскольку Россия не собирается с кем бы то ни было конфликтовать, что зафиксировано в доктрине РФ.
Тем не менее, указал эксперт, наша страна готова отразить любую вооруженную атаку извне, в том числе и по отношению к российским союзникам.
"То есть столь дорогостоящая модернизация ПВО Грузии абсолютно бессмысленна, если Тбилиси не хочет повторить акт агрессии", – резюмировал специалист.
Напомним, несмотря на сложную социально-политическую ситуацию в Белоруссии, 14 сентября начались совместные маневры вооруженных сил Республики и РФ в рамках заявленных учений "Славянское братство-2020". От России в них принимают участие подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ, передает РИА "Новости". Маневры завершатся 25 сентября.
В свою очередь, 350 белорусских военных прибыли сегодня на полигон в "Капустин Яр", где будут участвовать в учениях "Кавказ 2020". Эти маневры пройдут с 21 по 26 сентября.

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