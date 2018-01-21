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Грузия ждет от Украины экстрадиции Саакашвили
21 января 2018, 14:39 • 92 • Политика
По мнению прокуратуры, Киев имеет достаточно доказательств для положительного решения по данному вопросу.
Грузия ожидает принятия на Украине окончательного решения по вопросу об экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на родину. Об этом прокурор главной прокуратуры и член прокурорского совета Грузии Натиа Сонгулашвили заявила в эфире грузинской телекомпании "Имеди".
По ее словам, обвинение располагает достаточными доказательствами вины Саакашвили, которые должны стать основанием для положительного решения вопроса о его экстрадиции. "Мы находимся в режиме ожидания того, когда Украина проведет соответствующие правовые регуляции", - заявила Сонгулашвили.
Прокуратура Грузии передала Киеву все возможные доказательства, чтобы сформировать для принятия этого решения правовую основу. В связи с этим прокуратура Киева ведет экстрадиционную проверку по запросу Тбилиси против Саакашвили.
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