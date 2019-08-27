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Грузия заподозрила немцев в Абхазии в двойной игре

27 августа 2019, 07:24  •  104 • В мире
Участие немецких депутатов Стефана Койтера и Гуннара Линдеманна в президентских выборах в Абхазии вызвало негатив от грузинских властей. Как завил официальный уполномоченный министерства иностранных дел Грузии Владимир Константинидис, прибывшие политики от немецкой партии "Альтернатива для Германии" якобы находится под влиянием России.
Официальный Тбилиси возмутили немецкие наблюдатели на выборах президента Абхазии. Как заявил официальный уполномоченный грузинского МИД Владимир Константинидис, политики от партии "Альтернатива для Германии" якобы находятся под влиянием России.
В частности, указал он, участие немецких депутатов Стефана Койтера и Гуннара Линдеманна будто бы было профинансировано Москвой, сообщает "Утро.ру".
При этом, указал грузинский дипломат, Тбилиси предприняло превентивные меры, чтобы не допустить для наблюдения за выборами подобных персон. По его словам, если бы не данная превентивная мера, то таких наблюдателей могло быть и больше.
Касаемо указанных немецких политиков, Тбилиси и Берлин "находятся в коммуникации" по этой теме, подчеркнул Константинидис.
Примечательно, что посольство Германии в Грузии уже отреагировало на "фи" от Тбилиси. В дипмиссии назвали визит депутатов Бундестага "частным", "без какого-либо официального мандата" от официального Берлина.
Напомним, что на прошедших в воскресенье президентских выборах в Абхазии во второй тур по последним данным вышли действующий глава государства Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выборы в республике, выразил надежду, что второй тур "пройдет в легитимном русле", пишет ТАСС.

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