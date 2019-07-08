Грузия заплатит по счетам. Россия намерена бить рублем

Конфликт между Россией и Грузией в понедельник ушел на второй виток. Виновником стал сотрудник телеканала "Рустави-2" Георгий Габуния.

В воскресном выпуске программы Post Scriptum журналист обратился к зрителям на русском языке, начав прямом эфире озвучивать оскорбления в адрес президента России Владимира Путин и его родителей. После этого Габуния перешел к критике грузинских властей, которые якобы придерживаются пророссийского политического курса.

Как отреагировала Грузия?

Инцидент спровоцировал мощную ответную реакцию, причем больше всего испугались сами грузины, которые вышли под стены телеканала. В результате вещание "Рустави 2" было временно прекращено.

Как считают протестующие, действия Габунии представляют угрозу нацбезопасности и якобы могут спровоцировать Россию на наступление. В частности, российские войска базируются всего в нескольких десятках километрах от грузинской границы.

В ситуацию пришлось вмешаться президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая осудила попытки телеканала заняться разжиганием межнациональной ненависти и словесной агрессией.

"Они идут вразрез со всеми грузинскими традициями, служат лишь для разделения и повышения напряженности в стране, с Россией и в регионе", - пояснила политик.

След Саакашвили

Еще более жестко высказался премьер-министр Мамука Бахтадзе, назвавший действия "Рустави-2" агрессией против грузинского народа. Политик уверен, что за провокацией стоит оппозиционная партия "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили. Нужно понимать, что телекомпания "Рустави-2" считается близкой к Саакашвили, так как крупные пакеты акций принадлежат его соратникам: братьям Караманишвили и Николозу Накопии.

На этом фоне выделяется реакция руководства телеканала. Последний принес извинения за нарушение этических норм и редакционной политики, однако поспешил раскритиковать власти Грузии за нападки и угрозы, обвинив их в нарушении свободы слова.

"Такие действия правительства представляют реальную опасность отомстить телекомпании. Мы призываем общественность, помимо рассмотрения вопроса о нарушении журналистами этических норм, жестко реагировать на заявления правительства", - указано в заявлении.

Аналогичным образом поступил и гендиректор компании Николоз Гварамия. Они извинился за" глупую выходку Габунии", но отказался увольнять журналиста, так как это якобы порадует "пропутинскую толпу". Действия руководства не нашли понимания даже у ряда сотрудников, которые покинули телекомпанию, чтобы не получить клеймо провокаторов.

Любопытна реакция и самого экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которого считают архитектором первоначальной провокации на Межпарламентской ассамблее православия в конце июня. Первоначально он поспешил дистанцироваться от происходящего.

"В борьбе с российским империализмом и оккупацией, наша медиа не должна превращаться в истерические российские СМИ! На нашей стороне правда и передавать правду нужно в цивилизованной форме! Эпатаж и истеричность только навредит нашему делу", - написал политик.

Однако позднее издание Ura.ru сообщило о том, что Саакашвили удалил публикацию в Facebook.

Как отреагировала Россия?

Свою оценку произошедшему дали в МИД России. Как пояснила пресс-секретарь Мария Захарова, Михаил Саакашвили готовится к предвыборной кампании и использует любые возможности для того, чтобы дорваться до власти. Его также не волнует то, что это приведет к расколу в обществе, которое стало заложником "бездельников от политики".

"Думаю, что стержнем информационной кампании, как это было на Украине, станет заочная односторонняя риторика с Путиным", — пояснила она.

Непосредственно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на то, что грузинское руководство осудило недостойную выходку "Рустави 2". Как добавляет Nation News, в Кремле считают инцидент большим позором для грузин.

"Безусловно, подобного рода поведение, будь оно спровоцировано кем-то, желающим еще более осложнить российско-грузинские отношения, или будь оно последствием абсолютного безумия, но, конечно же, это недостойно грузинского народа. Это народ, который имеет очень давнюю историю, богатейшие культурные традиции",, - поведал он.

Грузинская версия "Шарли Эбдо"

Как заявил Царьграду актер Олег Басилашвили, любой человек, выступающий в СМИ, должен следить за своим языком. Поэтому грузинская сторона должна жёстко покарать руководство телеканала. Однако он сомневается в том, что отношения между двумя народами будут безнадежно испорчены.

"Связи, которые мы долгие века поддерживаем, и дружеские отношения, они неразрывны между Грузией и Российской Федерацией. Это культурные связи, это экономические связи, которых сейчас мало, но должно быть в большем количестве. Если это провокация, то я осуждаю её от всего сердца. А с чьей стороны это провокация, мне судить трудно", - пояснил он.

Свою оценку событиям дал член Совета по правам человека при президенте России Шота Горгадзе. Он назвал Георгия Габунию человеком, который не имеет права именовать себя грузином. Политик также напомнил, что телеведущий неоднократно оказывался в центре громких скандалов.

"Это человек, который не просто не имеет никакого права называться грузином, но ничего общего не имеет с грузинскими традициями, с грузинским характером для него нет ничего святого и до этого ", - пояснил адвокат.

Горгадзе сравнивает "Рустави-2" с французским сатирическим изданием "Шарли Эбдо", добавляя, что Грузия стремится к евроинтеграции, но берет у Европы только самое плохое.И не исключено, что Габуния все же вернется в эфир грузинского телевидения.

"Зная политику телеканала "Рустави-2", я боюсь, что в эфире он появится. Ровно до тех пор, когда все-таки он не окажется либо в тюрьме, что для него благо, либо его не встретят патриоты Грузии, которые поговорят с ним понятном ему языке. Это, конечно, неправильно и нехорошо, но это вполне себе прогнозируемо.", - пояснил член СПЧ.

Россия бьет рублем

Отметим, что действия "Рустави-2" больше напоминают истерику, которая является ответной реакцией на санкции со стороны России. Последние Москва ввела в ответ на безобразную провокацию на сессии МАП, от которой Тбилиси до сих пор захлебывается в потоках русофобии и антиправительственных акций.

С 8 июля начал действовать мораторий на авиасообщение с Грузией. А телеканал 360 сообщил, что депутаты Госдумы России намерены рассмотреть возможность ограничить поставки грузинских вин и питьевой воды. Из-за этого, целый ряд предприятий в Грузии могут закрыться, а убытки Тбилиси уже оцениваются в сотни миллионов долларов.

РФ избрала эффективную тактику рубля, поэтому далеко не факт, что Грузия сможет заплатить по выставленному счету.