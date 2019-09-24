Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Владимир Путин похитил Шамана из Якутии (Telegram. Обзор)
Дайджест СМИ: Европа обвинила Иран в атаке Саудовской Аравии, Турция может купит...
Убирать металлолом будет Путин? Зеленскому оказались не нужны ржавеющие в Крыму ...
"Будут ловить Дональда на выходе": В Twitter объяснили, почему у Зелен...
Главная / Украина

Грузия занялась демаркацией своих границ с помощью Штатов

24 сентября 2019, 17:54  •  60 • Украина
У Грузии существуют разногласия по государственной границе не только с непризнанными республиками Абхазии и Северной Осетии, но и с вполне признанными соседями – Азербайджаном и Арменией.
23 сентября начался второй этап работы «экспертной комиссии Грузии и Азербайджана по демаркации и делимитации общей границы на спорном участке», сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Грузии.
Длина общей границы между Грузией и Азербайджаном составляет 446 километров, из которых не согласована третья часть. Межправительственная комиссия по демаркации была создана ещё в 1996 году, однако практически не работала. Споры возникли весной этого года, когда пограничники Азербайджана перекрыли дорогу к грузинскому монастырю Удабно. Этот монастырь – часть древнего грузинского пещерного комплекса Давид-Гареджи. И весь этот комплекс, состоящий из двадцати высеченных в скалах монастырей, расположен, как оказалось, на спорном участке границы. После долгих переговоров между министерствами иностранных дел двух стран дорогу открыли, но вопрос так и остаётся острым.
Монастырь Удабно и крепость Чичхитури расположены на азербайджанской, по уверениям Баку, территории. Тамошние историки считают их «каменной памятью Азербайджана».
Первая встреча комиссии прошла ещё 19 – 23 августа. Теперь же стороны планируют провести геодезические и измерительные работы на спорных участках границы.
«Завершение работ экспертов запланировано к 27 сентября, после чего результаты работы будут представлены на очередном заседании комиссии Грузии и Азербайджана по демаркации и делимитации, которая состоится в Тбилиси в ближайшем будущем», говорится в сообщении пресс-службы МИД Грузии.
Пока решается вопрос по спорной границе с Азербайджаном, в другом месте разгорается новый политический скандал – на границе с Арменией, с которой у Грузии не согласовано также 30% общей границы. Спор идёт о принадлежности монастыря Худжаби, которая до сих пор не определена.
Монастырь Худжаби датируется XIII веком и до 80-х годов прошлого столетия его принадлежность Грузии никто не оспаривал, и только после начала карабахского конфликта в 1988 году Армения предъявила претензии на территорию, на которой расположен монастырь.
На спорных границах с Арменией и с Азербайджаном время от времени вспыхивают стычки, митинги протестов, а иногда дело доходит и до стрельбы. И если в случае с Азербайджаном есть вероятность скорого урегулирования конфликта и демаркации границы, то с Арменией пока таких перспектив нет. Как нет никаких попыток установить государственную границу с непризнанными республиками.
В Цхинвале не раз заявляли о готовности провести работу по демаркации границ между Грузией и Южной Осетией, однако Тбилиси на эти просьбы никак не реагирует, предпочитая самовольно устанавливать свои блок-посты на территории Республики.
А теперь и Соединённые Штаты решили поучаствовать в укреплении территории вблизи грузинской границы.
США выделят 500 тысяч долларов на финансирование «обустройства» территорий, находящихся на линии соприкосновения с Абхазией и Южной Осетией. Проект будет реализован в рамках сотрудничества между Партнёрским фондом и USAID Zrda, сообщает грузинский новостной сайт Civil, который поддерживают USAID, Фонд Фридриха Эберта и Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству.
«Директор миссии USAID в Грузии Питер Виблер заявил, что проект является прямым подтверждением приверженности США поддержке экономического роста и возможностям в уязвимом сообществе вдоль линии оккупации», – пишет Civil.
Это означает, что на линии соприкосновения спокойствия ожидать не стоит.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



60
Источник
Похожие новости
24 сентября 2019, 04:39
«Расследование способно далеко завести»: могут ли привлечь к ответственности виновников трагедии в Доме профсоюзов
24 сентября 2019, 14:24
«Нет такого правового механизма»: на Украине призвали определить морскую границу с РФ
24 сентября 2019, 11:09
В Совфеде оценили заявление об ошибке Зеленского в отношениях с Россией
24 сентября 2019, 17:39
Трамп назвал условие выделения помощи Украине
24 сентября 2019, 17:54
Пашинян в Соединённых Штатах отмежевался от Сороса и обрушился на Ванецяна
24 сентября 2019, 17:54
The Wall Street Journal: Последует тщательная проверка вмешательства Байдена в дела Украины
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 сентября 2019, 02:39
Американский напалм загасят "Содой": NI раскрыл "приемчики" русских танкистов
22 сентября 2019, 10:39
"720 Хиросим": NI оценил способность подлодки "Борей" отомстить за уничтожение России
21 сентября 2019, 08:39
Днепр не наш, а канал наш: Киев на будущее пригрозил Москве из-за водной блокады
23 сентября 2019, 22:09
«Справляемся вместе»: как живёт 21-летняя девушка, усыновившая шестерых братьев и сестру
18 сентября 2019, 15:39
"Ради жизни граждан": Киев заявил о подготовке к отводу сил, но с одним условием
18 сентября 2019, 09:09
"Америка превыше всего?": Жители ЕС признались, кого поддержат в случае войны России и США - опрос
23 сентября 2019, 01:28
Россия стремительно трезвеет. Это не всех устраивает
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.