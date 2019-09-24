Грузия занялась демаркацией своих границ с помощью Штатов

У Грузии существуют разногласия по государственной границе не только с непризнанными республиками Абхазии и Северной Осетии, но и с вполне признанными соседями – Азербайджаном и Арменией.

23 сентября начался второй этап работы «экспертной комиссии Грузии и Азербайджана по демаркации и делимитации общей границы на спорном участке», сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Грузии.

Длина общей границы между Грузией и Азербайджаном составляет 446 километров, из которых не согласована третья часть. Межправительственная комиссия по демаркации была создана ещё в 1996 году, однако практически не работала. Споры возникли весной этого года, когда пограничники Азербайджана перекрыли дорогу к грузинскому монастырю Удабно. Этот монастырь – часть древнего грузинского пещерного комплекса Давид-Гареджи. И весь этот комплекс, состоящий из двадцати высеченных в скалах монастырей, расположен, как оказалось, на спорном участке границы. После долгих переговоров между министерствами иностранных дел двух стран дорогу открыли, но вопрос так и остаётся острым.

Монастырь Удабно и крепость Чичхитури расположены на азербайджанской, по уверениям Баку, территории. Тамошние историки считают их «каменной памятью Азербайджана».

Первая встреча комиссии прошла ещё 19 – 23 августа. Теперь же стороны планируют провести геодезические и измерительные работы на спорных участках границы.

«Завершение работ экспертов запланировано к 27 сентября, после чего результаты работы будут представлены на очередном заседании комиссии Грузии и Азербайджана по демаркации и делимитации, которая состоится в Тбилиси в ближайшем будущем», говорится в сообщении пресс-службы МИД Грузии.

Пока решается вопрос по спорной границе с Азербайджаном, в другом месте разгорается новый политический скандал – на границе с Арменией, с которой у Грузии не согласовано также 30% общей границы. Спор идёт о принадлежности монастыря Худжаби, которая до сих пор не определена.

Монастырь Худжаби датируется XIII веком и до 80-х годов прошлого столетия его принадлежность Грузии никто не оспаривал, и только после начала карабахского конфликта в 1988 году Армения предъявила претензии на территорию, на которой расположен монастырь.

На спорных границах с Арменией и с Азербайджаном время от времени вспыхивают стычки, митинги протестов, а иногда дело доходит и до стрельбы. И если в случае с Азербайджаном есть вероятность скорого урегулирования конфликта и демаркации границы, то с Арменией пока таких перспектив нет. Как нет никаких попыток установить государственную границу с непризнанными республиками.

В Цхинвале не раз заявляли о готовности провести работу по демаркации границ между Грузией и Южной Осетией, однако Тбилиси на эти просьбы никак не реагирует, предпочитая самовольно устанавливать свои блок-посты на территории Республики.

А теперь и Соединённые Штаты решили поучаствовать в укреплении территории вблизи грузинской границы.

США выделят 500 тысяч долларов на финансирование «обустройства» территорий, находящихся на линии соприкосновения с Абхазией и Южной Осетией. Проект будет реализован в рамках сотрудничества между Партнёрским фондом и USAID Zrda, сообщает грузинский новостной сайт Civil, который поддерживают USAID, Фонд Фридриха Эберта и Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству.

«Директор миссии USAID в Грузии Питер Виблер заявил, что проект является прямым подтверждением приверженности США поддержке экономического роста и возможностям в уязвимом сообществе вдоль линии оккупации», – пишет Civil.

Это означает, что на линии соприкосновения спокойствия ожидать не стоит.