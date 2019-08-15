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Грузия считает убытки: Русские туристы предпочли отдыхать у соседей и на Черном море

15 августа 2019, 06:09  •  100 • Политика
Грузия считает убытки, лишившись большого числа русских туристов. Те предпочли отдыхать у соседей – в других кавказских республиках, а также на черноморском побережье.
Напомним, что "туристическое эмбарго" в отношении Грузии было введено после ряда русофобских акций в этой стране. Так, были закрыты прямые перелеты между Россией и Грузией, а туристам рекомендовали в целях личной безопасности выбрать другие места для отдыха.
Как сообщила "Парламентской Газете" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, значительная часть туристов действительно выбрала другие направления для путешествий. Туры в Грузию меняли на поездки в Армению, Азербайджан, Турцию и на побережье Черного моря.
В итоге Грузии осталось только подсчитывать убытки. В пресс-службе грузинского правительства отметили, что за июль отток туристов причинил бюджету страны потерю в 60 млн долларов. При этом какая-то часть туристов из России, по данным Ломидзе, все же добиралась до Грузии – это заметно по данным стыковочных рейсов.

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