Грузия считает убытки: Русские туристы предпочли отдыхать у соседей и на Черном море

Напомним, что "туристическое эмбарго" в отношении Грузии было введено после ряда русофобских акций в этой стране. Так, были закрыты прямые перелеты между Россией и Грузией, а туристам рекомендовали в целях личной безопасности выбрать другие места для отдыха.

Как сообщила "Парламентской Газете" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, значительная часть туристов действительно выбрала другие направления для путешествий. Туры в Грузию меняли на поездки в Армению, Азербайджан, Турцию и на побережье Черного моря.

В итоге Грузии осталось только подсчитывать убытки. В пресс-службе грузинского правительства отметили, что за июль отток туристов причинил бюджету страны потерю в 60 млн долларов. При этом какая-то часть туристов из России, по данным Ломидзе, все же добиралась до Грузии – это заметно по данным стыковочных рейсов.