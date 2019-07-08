Грузия сама себе поставила мат: толпа вышла протестовать из-за антироссийских оскорблений «Рустави 2»

РУГАЛСЯ ГРЯЗНО - МАТОМ

По мистической традиции, вся нечистая сила просыпается ночью. От майдана до антирусских протестов в Тбилиси — все эти шабаши гремели с наступлением темноты. Новое ЧП не стало исключением. Ночью прямо перед отменой авиарейсов между Россией и Грузией внезапно оскорблениями разразился телеканал «Рустави 2». Около минуты ведущий Георгий Габуния проклинал русских людей. На хорошем русском. Назвал нас рабами, оскорбил президента Путина и его покойных родителей. Ругался грязно — матом.

От скандальной выходки телеведущего грузины обалдели. Они и так потихоньку стали ощущать на своем кошельке, какого это проводить лето без русских туристов. Их никакими англичанами или норвежцами не заменишь. Но гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия за выходку на своем канале даже не извинился:

«Я не собираюсь извиняться за мат, так как полностью поддерживаю этот пафос. Но считаю, что эту позицию можно было передать в двух словах».

Затем вмешался премьер Грузии Мамука Бахтадзе:

«Это не что иное, как отвратительная провокация и попытка дестабилизации нашей страны».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили.Фото: REUTERS

Свое слово сказала в Твиттере грузинский президент Саломе Зурабишвили:

«Однозначно осуждаю разжигание ненависти, словесную агрессию, оскорбления и провокационные заявления. Они идут вразрез со всеми грузинскими традициями, служат только для разделения и повышения напряженности в стране и с Россией».

Звучит красиво. Можно даже спутать эти слова с извинениями. Но давайте по внимательная вчитаемся в эти официальные отписки. Президент оправдывается за матерщину телеведущего. Но содержание его спича хлопотливо обходит стороной. Увидев реакцию руководства страны и телеканала, грузины обалдели еще сильнее.

«МЫ УВОЛЬНЯЕМСЯ!»

К полуночи к телеканалу «Рустави 2» стали стекаться грузины. Не те, которые крыли Россию на чем свет стоит. А правильные грузины. Им такая антирусская политика не по душе. И не по карману… Протестовать против омерзительной выходки Габунии к зданию «Рустави 2» вышли до тысячи человек.

Участники ночного митинга у здания телекомпании "Рустави".Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Грузия без «Рустави 2»! - скандировала толпа. Некоторые пришли с вениками - они стали символом «тюремного скандала». Это когда при Саакашвили надзиратели пытали заключенных.

К протестам подключились сами сотрудники канала.

- У меня есть семья, и я не хочу, чтобы меня оскорбляли, - проревел оператор «Рустави 2» Леван Маргвелашвили и разорвал свою пресс-карту.

Тут же с канала уволился Леван Ростомаули, работавший над одним из самых рейтинговых сериалов страны.

Что их так возмутило? У грузин сакральное отношение к родителям. Тронуть покойных маму и папу — табу. Провокатор-телеведущий переступил через этот неписанный закон. Оскорбление родителей Путина стало настоящим шоком для страны.

ВЫНУЖДЕННЫЕ ИЗВИНЕНИЯ

Когда здание «Рустави 2» стали закидывать бутылками и вениками, канал прекратил вещание. Якобы из-за «угрозы штурма». Хотя полиция держала митинг под контролем. В 6:30 утра канал вернулся в эфир.

А в Грузии поняли, что запахло жаренным. И просто так из этой истории уже не выпутаться.

И гендиректор «Рустави 2» заговорил иначе. Уже с извинениями, хотя и через губу:

«Конечно же, я приношу извинения. Я бы никогда в жизни не подумал, что придется извиняться за оскорбление Путина. И это тоже проступок Габунии, что он загнал меня в такую ситуацию. Никаких запретов и самоцензуры в отношении Путина у меня нет, однако эта форма выражения не разделяется каналом».

КТО ЗАКАЗАЛ СКАНДАЛ

Давайте разберемся, кто же владелец этого скандального телеканала? На 30% он принадлежит Давиду Бежуашвили - брату экс-министра иностранных дел Грузии. А главные 70% - близкому другу семьи Саакашвили. Говорят, что эти люди — просто прикрытие. На самом деле «Рустави 2» рулит как раз экс-глава МИД Гела Бежуашвили. При Саакашвили он был начальником грузинской разведки в 2008 году. И именно по его отмашке полетели снаряды на головы спящих в Цхинвале детей. Бужуашвили, по сути, расстреливал российских миротворцев в Южной Осетии.

Так что вряд ли оскорбления русских, мат в сторону родителей Путина — это позиция обычного телеведущего. Через «Рустави 2» на общественное мнение Грузии продолжает влиять коллективный Саакашвили. И, как показали антироссийские выступления последних недель в Грузии, это у него получается.

Понятно, что России придется на это как-то реагировать.

И абсолютно ясно, что грузинские ультра-патриоты собственными выходками, по сути, поставили своей стране мат.

ОПРОС КП

Надо ли России реагировать на выходку грузинского журналиста.Надо ли России реагировать на выходку грузинского журналиста?. Your turn!

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