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Грузия решилась на диалог с Россией

11 декабря 2020, 15:30  •  294 • Политика
Фото: pixabay.com
Для усиления своих позиций Тбилиси хочет объединиться с другими кавказскими игроками
Грузия не может быть единственной страной, которая отказывается от дипломатических отношений с Россией. Об этом заявила грузинский лидер Саломе Зурабишвили в пятницу, 11 декабря, во время выступления в парламенте.
По мнению президента Грузии, возобновление контактов с РФ не приведет к признанию независимости Абхазии и Южной Осетии.
"Диалог – это не значит признание чего-то. Переговоры – не значит уступать",
– цитирует "Спутник. Грузия" Зарабишвили. В то же время, подчеркнула она, сокращение дистанции между странами идет на пользу народам.
Впрочем, президент убеждена, что без международной помощи Тбилиси не обойтись. В связи с этим она предложила парламентариям подумать над тем, как вернуть Грузии "историческую роль на Кавказе", в частности, создать новый региональный формат – некую "Кавказскую платформу".
Ранее с идеей объединиться на "Крымской платформе" выступил Киев. Он предложил зарубежным партнерам вместе добиваться возвращения полуострова Украине.
Тбилиси разорвал дипломатические отношения РФ и Грузии после того, как Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее предлагал восстановление российско-грузинских связей, но в Тбилиси отвергли эту инициативу.

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