Грузия разглядела в "цветных революционерах" угрозу для государства • 178 • Аналитика © Sputnik / Стрингер Политический кризис в Грузии пошел на новый виток. Отставка премьер-министра и назначение нового, полицейский штурм штаб-квартиры главной оппозиционной партии, массовые протесты в центре столицы, осуждающие заявления западных стран — таков краткий перечень событий последней недели. Текущие процессы — продолжение уже весьма давнишней истории о массовых беспорядках в июне 2019 года, когда грузинская оппозиция устроила скандал из-за участия российской делегации в пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи православия, проходившем в Тбилиси. Одним из главных вдохновителей и организаторов тех событий, среди которых имела место и попытка штурма парламента, стал Никанор Мелия, депутат и лидер партии "Единое национальное движение" (ее основатель — Михаил Саакашвили). И вот уже более полутора лет грузинское государство пытается добиться, чтобы политик ответил за свои тогдашние действия, а среди них правоохранительные органы усмотрели организацию группового насилия. По соответствующей статье ими и было возбуждено уголовное дело. При этом сам Никанор Мелия делал все от него зависящее, чтобы продемонстрировать свое презрение к закону. Первоначально он был отпущен судом под залог в размере 30 тысяч лари при условии постоянного ношения электронного браслета. Однако он публично — на очередном митинге — снял с себя устройство. Сумма залога для него была увеличена судом дополнительно на 40 тысяч лари, но требуемую сумму депутат не внес. Десять дней назад парламент Грузии лишил политика депутатской неприкосновенности, а на следующий день тбилисский суд изменил ему меру пресечения — с залога на предварительное заключение. Отставка 18 февраля Георгия Гахарии с поста премьер-министра стала следствием разногласий внутри правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" относительно Мелии. Глава правительства полагал неприемлемым задержание политика, поскольку считал, что это спровоцирует дальнейшую эскалацию политической ситуации в стране. Однако новый премьер-министр Ираклий Гарибашвили оказался сторонником твердой руки, и правоохранителям был отдан приказ выполнить судебное решение о задержании оппозиционера. Это потребовало привлечения значительных сил и заняло около полусуток, так как Никанор Мелия вместе со своими сторонниками, представителями других оппозиционных организаций и журналистами, которые вели трансляцию происходящего, забаррикадировался в офисе своей партии. Забаррикадировался в буквальном смысле этого слова — в частности, дверь в его кабинет была заблокирована большим шкафом. В прямом эфире грузинских СМИ звучали призывы "ко всему демократическому сообществу" от оппозиционеров "остановить наступление в стране пропутинской диктатуры". Для выполнения поставленной перед ними задачи силовиками были использованы спецсредства, в том числе слезоточивый газ, а штаб-квартира партии фактически разгромлена. Итоги оказались предсказуемы: в Тбилиси начались акции протеста, а Запад весьма неодобрительно оценил действия грузинских властей. Посольство США заявило, что "Грузия сделала шаг назад на своем пути к укреплению демократии". По словам британского посла в Тбилиси, он "шокирован" штурмом партийного офиса и арестом Мелии. А Евросоюз призвал стороны конфликта проявить ответственность, чтобы не допустить дальнейшей эскалации. В свою очередь, власти страны не сомневаются в собственной правоте. Глава "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе специально поблагодарил министра внутренних дел и каждого участвовавшего полицейского за "образцовую операцию" по задержанию Мелии. Он отметил, что это были действия "государства, уважающего собственное достоинство, верховенство закона и права". Новый премьер-министр страны сделал акцент ровно на том же — на обязанности граждан вне зависимости от политических взглядов соблюдать закон и на подтверждение Грузией своего статуса "правового сильного государства". Ираклий Гарибашвили выразил благодарность главе МВД за "защиту чести государства, стабильности". Более того, и Гарибашвили, и Кобахидзе провели параллель между современными оппозиционерами и большевиками, чья деятельность ныне подвергается в Грузии проклятиям за советизацию и уничтожение национального суверенитета. Говорить о пророссийскости грузинских властей, разумеется, не приходится. Это не более чем удобный ярлык, который в республике привыкли активно использовать и навешивать друг на друга политики. Максимум, что можно признать за руководством страны, — это несколько меньший уровень русофобии, нежели у их соперников, и заметно большую долю прагматизма. Зато факт их обращения к государственнической риторике и обвинение противников в разрушительной для страны деятельности действительно примечателен. Ведь те являются рафинированным продуктом западной подготовки политических кадров для постсоветского пространства — и на протяжении довольно долгого времени были гордостью своей страны, ее надеждой на скорое вхождение в "семью цивилизованных западных народов". Тот же Никанор Мелия изучал международные отношения в британском университете, а по основному роду деятельности он и вовсе юрист — что не помешало политику устроить показательное унижение законодательной и судебной систем Грузии. Внезапное прозрение государственного руководства по поводу опасности "революционных" политических практик, скорее всего, связано с осознанием того, как многое Грузия потеряла и упустила из-за своей склонности к ним. Например, из-за правительственного кризиса в Тбилиси на прошлой неделе в самый последний момент оказалась сорвана очередная трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Азербайджана и Грузии (кстати, очевидно, что этот альянс ну никак нельзя назвать пророссийским). Постоянная политическая нестабильность не только осложняет внутреннее развитие республики, но и ослабляет ее позиции на внешнеполитической арене, предоставляя бонусы и дополнительные рычаги давления партнерам и соседям. Руководство Грузии пытается прервать порочную традицию раз за разом решать судьбу страны на улицах с помощью беспорядков и скандальных заявлений политиков, игнорирующих закон и правила политической деятельности. Вот результат их усилий далеко не предрешен: опыт показывает, стране легко соскользнуть в колею "цветных революций", громких лозунгов и торжества популизма над правом — выбраться из нее куда сложнее. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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