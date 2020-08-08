Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Множество тайников по всему Крыму": Экс-офицер СБУ раскрыл планы Киев...
После "украинской сенсации" Владимир Путин созвал Совет безопасности
В Крыму ответили на слова Лукашенко о войне на полуострове
Чем закончится история с задержанием "десанта Вагнера" в Минске? Мнени...
Главная / Политика

Грузия "разинула пасть" на Россию: Блогер раскрыл итог предательства

08 августа 2020, 18:35  •  144 • Политика
Блогер Сергей Колясников - об итогах предательства, оставшегося в истории. Он напомнил, как Грузия "разинула пасть" на Россию и что последовало далее.
В своём Telegram-канале Zergulio Колясников напомнил дату - 8 августа 2008 года, когда "Грузия с подачи "американских партнёров" решила, что может разинуть пасть на Россию".
Блогер также напомнил о том, как "после предательского и гнусного нападения на российских миротворцев, на мирный Цхинвал, разинутая пасть была порвана, хвалёные грузинские войска бежали так, что встречным ветром срывало исподнее".
Колясников отмечает, что после такого предательства "само существование Грузии что в прошлом, что в настоящее время - исключительно и только добрая воля России".
Так, в ночь с 7 на 8 августа 2008 года грузинские военные нарушили перемирие и нанесли массированный ракетный удар по Цхинвалу, после чего начался штурм города. Виновником развязанной войны стал тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили.
Власти Грузии рассчитывали оперативно окружить и захватить Цхинвал силами двух пехотных бригад. После этого грузинские военные должны были взять под контроль соединяющую Южную и Северную Осетию магистраль, которой могла воспользоваться армия Российской Федерации. Однако уже 8 августа в Южную Осетию вошли бойцы ВС РФ, после чего провал плана Грузии был предрешён.
Всего за пять дней Южная Осетия была очищена от грузинских военных. Кроме того, на территории Грузии Российская армия заняла часть стратегических объектов, тем самым реализовав план по "понуждению к миру" Тбилиси.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



144
Источник
Похожие новости
08 августа 2020, 02:05
После "украинской сенсации" Владимир Путин созвал Совет безопасности
08 августа 2020, 00:15
"Будет востребован в любой стране": В России нашли самый большой цветной алмаз в истории
08 августа 2020, 00:15
В России приструнили Польшу из-за планов по "возвращению" Крыма
08 августа 2020, 00:15
Рядом с Лукашенко есть украинский агент или дурак: Медведев о провокации с 33 "наёмниками из ЧВК"
08 августа 2020, 11:15
Кто выманил "33 богатырей" в Минск: "Консул" связалась с военкором и разрушила украинский план
08 августа 2020, 05:45
"Помпео, у тебя по ходу бомбео": Русские ответили на попытку США купить шпионов в России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 августа 2020, 21:35
Дайте Украине $300 млрд за твёрдое "нет": Пушков разбил надежды Кравчука, заявившего о долге
02 августа 2020, 20:30
Могилёв уверяет: За неделю склоню Донбасс к возвращению под тризуб
03 августа 2020, 12:05
"Десант Вагнера" готовил майдан? Билеты задержанных в Белоруссии "сдали" их миссию
06 августа 2020, 06:05
"Множество тайников по всему Крыму": Экс-офицер СБУ раскрыл планы Киева
06 августа 2020, 00:35
"Дальше хоть трава не расти": Медведев предупредил о печальных последствиях для Белоруссии
02 августа 2020, 17:15
Кандидат в президенты Светлана Тихановская - о задержании белорусскими властями 33 россиян: Сделали хуже себе, а не России
07 августа 2020, 01:20
Война за Родину: Малофеев жёстко обратился к властям России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.