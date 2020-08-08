Грузия "разинула пасть" на Россию: Блогер раскрыл итог предательства

В своём Telegram-канале Zergulio Колясников напомнил дату - 8 августа 2008 года, когда "Грузия с подачи "американских партнёров" решила, что может разинуть пасть на Россию".

Блогер также напомнил о том, как "после предательского и гнусного нападения на российских миротворцев, на мирный Цхинвал, разинутая пасть была порвана, хвалёные грузинские войска бежали так, что встречным ветром срывало исподнее".

Колясников отмечает, что после такого предательства "само существование Грузии что в прошлом, что в настоящее время - исключительно и только добрая воля России".

Так, в ночь с 7 на 8 августа 2008 года грузинские военные нарушили перемирие и нанесли массированный ракетный удар по Цхинвалу, после чего начался штурм города. Виновником развязанной войны стал тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили.

Власти Грузии рассчитывали оперативно окружить и захватить Цхинвал силами двух пехотных бригад. После этого грузинские военные должны были взять под контроль соединяющую Южную и Северную Осетию магистраль, которой могла воспользоваться армия Российской Федерации. Однако уже 8 августа в Южную Осетию вошли бойцы ВС РФ, после чего провал плана Грузии был предрешён.

Всего за пять дней Южная Осетия была очищена от грузинских военных. Кроме того, на территории Грузии Российская армия заняла часть стратегических объектов, тем самым реализовав план по "понуждению к миру" Тбилиси.