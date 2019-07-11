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Грузия "присвоила" Южную Осетию... на этикетке с вином. Цхинвал заявляет протест
11 июля 2019, 14:09 • 45 • Политика
Посольство Южной Осетии в Москве возмущено изображением на грузинской продукции, поступающей в Россию, карты Грузинской ССР с включением в нее территорий Южной Осетии и Абхазии. "Наглость", - прокомментировали в официальном Цхинвале.
Эта информация опубликована на сайте диппредставительства.
"Отмечены многочисленные факты наличия в продаже алкогольной и иной продукции, произведенной в Грузии, - говорится в тексте. - На этикетках данных товаров есть изображение карты Грузинской ССР, в которую необоснованно включены Южная Осетия и Абхазия".
В сообщении также подчеркивается, что такой жест со стороны грузинских предпринимателей вызывает возмущение. В дипведомстве также отмечают, что это "наглость".
"При этом в самой Грузии, проводящей антироссийскую политику, изображение фактической карты этого государства является уголовно наказуемым деянием", - отмечается в тексте.
Информацию обо всем этом официальный Цхинвал направил в российский МИД.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
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