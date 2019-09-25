Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Пытаются щемить": Шахназаров словами Черчилля объяснил, почему допинг...
Госкорпорация оказалась НКО и нанимает за наши деньги американца для вымаливания...
Санду – Додону: никаких заявлений с трибуны ООН, которые могут не понравиться AC...
"А кто будет тушить пожары?": МЧС решило пустить "под нож" с...
Главная / Политика

Грузия пожаловалась на Россию из-за "незаконного полета" над границей

25 сентября 2019, 03:39  •  68 • Политика
Власти Грузии пожаловались международным наблюдателям на Россию из-за "незаконного полета" над границей.
Власти Грузии обвинили ВКС России в "незаконном полете" над грузино-южноосетинской границей. Об этом сообщает "Взгляд".
Инцидент произошел 24 сентября. Как утверждает Служба госбезопасности Грузии, самолет "российских оккупационных сил" якобы летел в сторону Цхинвальского региона.
Жалоба была передана международным наблюдателям.
"Инцидент наносит ущерб обстановке безопасности на месте", - указано в заявлении.
Отметим, что в последние несколько месяцев отношения между Москвой и Тбилиси ухудшились после антироссийской провокации, организованной в здании грузинского парламента. Инцидент спровоцировал массовые беспорядки в столице страны, а также привел к остановке авиасообщения между странами.
Кроме того, власти Южной Осетии обвинили грузинских военных в незаконном строительстве блокпоста на территории республики.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



68
Источник
Похожие новости
25 сентября 2019, 03:39
Пушков отреагировал на ультиматум Трампа по помощи Украине
24 сентября 2019, 19:09
Песков заявил, что Путин не противник либеральной идеи, но не согласен с ее насаждением
25 сентября 2019, 00:24
"Мы не любим Россию": Экс-сотрудник ООН советует Москве зеркально ответить на провокацию США
25 сентября 2019, 03:39
Песков разъяснил позицию Путина по «изжившей себя» либеральной идее
25 сентября 2019, 00:24
Мадуро присоединяется к антиамериканской коалиции во главе с Россией - эксперт
25 сентября 2019, 03:39
"А кто будет тушить пожары?": МЧС решило пустить "под нож" сотни своих учреждений
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 сентября 2019, 00:24
"Неопытный свидетель и невольный фигурант": Зеленский загнал себя в ловушку...
25 сентября 2019, 00:24
Госкорпорация оказалась НКО и нанимает за наши деньги американца для вымаливания санк...
25 сентября 2019, 00:24
Африканец стал миллионером и решил помочь соотечественникам, но они убили его
25 сентября 2019, 00:24
Мадуро присоединяется к антиамериканской коалиции во главе с Россией - эксперт
25 сентября 2019, 00:24
"У них тоже отопление не включили?": Иванка Трамп незатейливой рубашкой пер...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 сентября 2019, 02:39
"Уедут так уедут": Как Украина втянула Канаду в протест против крымчан
18 сентября 2019, 09:09
Почему ВКС России несут потери
20 сентября 2019, 13:09
"Как бы ни был хорош план, всегда есть русские": Что ждёт американцев в случае удара по Калининграду
18 сентября 2019, 02:39
Американский напалм загасят "Содой": NI раскрыл "приемчики" русских танкистов
21 сентября 2019, 02:09
"Сунетесь – будем сбивать": Коротченко дал напутствие дерзкому генералу
24 сентября 2019, 08:09
Маски сброшены. Украина будет обострять ситуацию до предела
20 сентября 2019, 03:24
Кто напал на Saudi Aramco? Пока в США кричат про Иран, русская разведка собирает свои доказательства
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.