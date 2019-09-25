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Грузия пожаловалась на Россию из-за "незаконного полета" над границей
25 сентября 2019, 03:39 • 68 • Политика
Власти Грузии пожаловались международным наблюдателям на Россию из-за "незаконного полета" над границей.
Власти Грузии обвинили ВКС России в "незаконном полете" над грузино-южноосетинской границей. Об этом сообщает "Взгляд".
Инцидент произошел 24 сентября. Как утверждает Служба госбезопасности Грузии, самолет "российских оккупационных сил" якобы летел в сторону Цхинвальского региона.
Жалоба была передана международным наблюдателям.
"Инцидент наносит ущерб обстановке безопасности на месте", - указано в заявлении.
Отметим, что в последние несколько месяцев отношения между Москвой и Тбилиси ухудшились после антироссийской провокации, организованной в здании грузинского парламента. Инцидент спровоцировал массовые беспорядки в столице страны, а также привел к остановке авиасообщения между странами.
Кроме того, власти Южной Осетии обвинили грузинских военных в незаконном строительстве блокпоста на территории республики.
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