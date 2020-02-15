Грузия пообещала выделять финансы на свою армию «по стандартам НАТО»

Премьер-министр Георгий Гахария и глава МИД Грузии Давид Залкалиани в составе грузинской делегации находятся в Мюнхене, где проходит 56-я Конференция по безопасности.

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности – это ежегодный международный дискуссионный форум, на который приезжают политики, дипломаты, военные и общественные деятели со всего мира, в рамках форума проходят многочисленные встречи политиков.

На полях конференции Георгий Гахария встретился с министром обороны Соединённых Штатов Марком Эспером. Этой встрече грузинская сторона придавала большое значение, выделяя её из ряда других встреч в Мюнхене, поскольку «отношения с США в области обороны необходимо углублять и укреплять», отметил Залкалиани.

«На встрече было подчёркнуто успешное двустороннее сотрудничество в области обороны, а также значительная поддержка США в проведении реформы в области обороны и безопасности. Была подчеркнута важность наращивания потенциала в системе обороны Грузии, особенно с учётом текущих проблем, стоящих перед регионом»,

– сообщает п ресс-служба правительства Грузии .

Георгий Гахария поблагодарил министра за финансовую поддержку Грузии в сфере обороны и пообещал, что правительство продолжит выделять 2% ВВП на оборону, как того требуют стандарты НАТО.

Также на встрече обсудили план по реформированию грузинской армии на ближайшие десять лет – до 2030 года.

Марк Эспер со своей стороны отметил большой вклад Грузии в международные миротворческие миссии под эгидой НАТО и ЕС.

Встретился Георгий Гахария и с прокурором Международного уголовного суда Фату Бенсуда по делу расследования августовской войны 2008 года, во время которой, по уверениям Тбилиси, происходили этнические чистки грузинского населения и пытки грузинских военнопленных. Фату Бенсуда напомнила, что следователям приходится прилагать огромные усилия, чтобы добыть недостающие для расследования «факты массовых нарушений прав этнических грузин во время августовской войны».

К вечеру 14 февраля Георгий Гахария встретился с журналистами и рассказал об итогах многочисленных переговоров и встреч, которых было около двадцати, в рамках Мюнхенской конференции, особо подчеркнув, что роль Грузии в европейской безопасности растёт и этим можно гордиться.

«Растущая роль Грузии в контексте архитектуры европейской безопасности и безопасности Чёрного моря была наглядно продемонстрирована на Мюнхенской конференции по безопасности. В своём вступительном слове председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер подчёркнуто отметил Грузию и сказал, что архитектура европейской безопасности немыслима без безопасности в Грузии и Украине. Это нарратив и тема, которую мы обсуждали сегодня во время встреч»,

– сказал Георгий Гахария.

По его словам, самой главной была встреча с министром обороны США, на которой был одобрен план сотрудничества на ближайшие годы. Другие важные встречи были посвящены «роли Грузии в архитектуре европейской безопасности», отметил премьер-министр.