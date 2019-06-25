Грузия опомнилась за 3 дня: В Тбилиси заявили о готовности поговорить с Москвой

Об этом сообщил в интервью грузинской телерадиокомпании "Имеди" премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

"Существует формат Абашидзе–Карасин, который фокусирован в основном на гуманитарных вопросах, и, конечно же, консультации в этом направлении тоже ведутся".

В то же время, по словам Зураба Абашидзе, такая встреча с российской стороной пока не планировалась.

Напомним, столицу Грузии продолжают сотрясать акции протеста. 20 июня представители оппозиционных партий и движений собрались у здания парламента Грузии, требуя внеочередных парламентских выборов и отставки некоторых представителей власти.

"Спусковым крючком" для этих протестов стал неприличный инцидент в парламенте, во время работы утренней сессии Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП). Председательствовал на мероприятии глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.