Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока — 2» через Трампа
«Безопасность при экстремальных ситуациях»: чем уникален многоцелевой российский...
Разрешили шпионить за Россией: ОБСЕ поддержала резолюцию Украины против Крыма
Пушков оценил планы Зеленского обсудить «Северный поток — 2» с Трампом
Главная / Политика

Грузия не собирается отказываться от денег "оккупантов": Власти страны хотят сохранить торговлю с Россией

06 июля 2019, 23:39  •  44 • Политика
После антироссийских митингов в Тбилиси в Грузии заявили о важности прагматичных отношений с Россией. Власти страны подчеркнули, что не намерены отказываться от торговли с Россией.
Грузия не собирается отказываться от экономических отношений с Россией, несмотря на то, что называет страну агрессором и оккупантом. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.
Она отметила, что торговля с Россией в части экспорта составляет 13%, и власти страны не видят причин отказываться от этого. Это довольно парадоксальная позиция, учитывая, что Грузия называет Россию агрессором и обвиняет в оккупации 20% своей территории.
"Разве мы должны отказываться от этих 13%? Конечно же, нет", - цитирует слова министра Первый канал Общественного вещателя Грузии.
Натия Турнава добавила, что отношения Грузии и России должны быть "прагматичными". Она отметила, что Грузия заинтересована в туристах из России не только экономически, но и с точки зрения двусторонних отношений. По словам министра, каждый российский турист не только приносит стране деньги, но и несет достоверную информацию о стране.
Напомним, что 20 и 21 июня в столице Грузии прошли массовые антироссийские беспорядки, организованные партией находящегося в розыске экс-президента страны Михаила Саакашвили. Власти страны пошли на поводу у митингующих и также принялись оскорблять Россию. В ответ на это Кремль ввел временный запрет на прямые авиарейсы в Грузию, а также ввел временный запрет на продажу туристических путевок в эту страну. После этого курс национальной валюты Грузии упал до рекордно низкой отметки.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



44
Источник
Похожие новости
06 июля 2019, 07:24
"Выгонят, но будет поздно": Пушков предсказал бесславный конец карьеры "горе-победителей" из "Нафтогаза"
06 июля 2019, 23:39
Грузия не собирается отказываться от денег "оккупантов": Власти страны хотят сохранить торговлю с Россией
06 июля 2019, 20:24
"Злонамеренное влияние Кремля": США разработали концепцию для "защиты Европы" от России
06 июля 2019, 00:54
"Едва не дошло до войны": Трамп на встрече с Ким Чен Ыном вынюхал "секрет" Обамы
06 июля 2019, 15:09
МИД России: в США пытаются навредить результатам встречи Путина и Трампа
06 июля 2019, 04:09
"Надеемся на поддержку Запада": Зеленский проговорился, как намерен выполнять Минские соглашения
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 июля 2019, 04:09
"Надеемся на поддержку Запада": Зеленский проговорился, как намерен выполня...
06 июля 2019, 07:24
"Выгонят, но будет поздно": Пушков предсказал бесславный конец карьеры &quo...
06 июля 2019, 00:54
"Вы узнаете": Трамп об экстренной отмене поездки вице-президента США на фон...
06 июля 2019, 00:54
"Выпил - на сцену не ходи": Порошенко не сдержался и обматерил со сцены Шар...
06 июля 2019, 00:54
"Больше вы от него ни слова не услышите": На Западе уже попрощались с "...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 июля 2019, 02:39
"Крым возьмем силой. Деньгами не поможете?" – украинский политик
03 июля 2019, 01:24
В гибели 14 моряков замешаны США? В Америке связали экстренное возвращение вице-президента с трагедией в России
02 июля 2019, 09:09
Экипаж смутился: Британку сняли с рейса из-за слишком откровенного наряда
05 июля 2019, 18:09
Зеленский высказался по поводу употребления русского языка в Донбассе
29 июня 2019, 22:24
Освобождённый из Донбасса украинец заявил, что его забрали в СБУ
06 июля 2019, 00:54
"Выпил - на сцену не ходи": Порошенко не сдержался и обматерил со сцены Шария
05 июля 2019, 02:09
"Наконец приехал настоящий президент": О чем Путин говорил в Италии и… лучший момент пресс-конференции
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.