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Грузия не собирается отказываться от денег "оккупантов": Власти страны хотят сохранить торговлю с Россией
06 июля 2019, 23:39 • 44 • Политика
После антироссийских митингов в Тбилиси в Грузии заявили о важности прагматичных отношений с Россией. Власти страны подчеркнули, что не намерены отказываться от торговли с Россией.
Грузия не собирается отказываться от экономических отношений с Россией, несмотря на то, что называет страну агрессором и оккупантом. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.
Она отметила, что торговля с Россией в части экспорта составляет 13%, и власти страны не видят причин отказываться от этого. Это довольно парадоксальная позиция, учитывая, что Грузия называет Россию агрессором и обвиняет в оккупации 20% своей территории.
Натия Турнава добавила, что отношения Грузии и России должны быть "прагматичными". Она отметила, что Грузия заинтересована в туристах из России не только экономически, но и с точки зрения двусторонних отношений. По словам министра, каждый российский турист не только приносит стране деньги, но и несет достоверную информацию о стране.
Напомним, что 20 и 21 июня в столице Грузии прошли массовые антироссийские беспорядки, организованные партией находящегося в розыске экс-президента страны Михаила Саакашвили. Власти страны пошли на поводу у митингующих и также принялись оскорблять Россию. В ответ на это Кремль ввел временный запрет на прямые авиарейсы в Грузию, а также ввел временный запрет на продажу туристических путевок в эту страну. После этого курс национальной валюты Грузии упал до рекордно низкой отметки.
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