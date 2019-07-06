Грузия не собирается отказываться от денег "оккупантов": Власти страны хотят сохранить торговлю с Россией

Грузия не собирается отказываться от экономических отношений с Россией, несмотря на то, что называет страну агрессором и оккупантом. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

Она отметила, что торговля с Россией в части экспорта составляет 13%, и власти страны не видят причин отказываться от этого. Это довольно парадоксальная позиция, учитывая, что Грузия называет Россию агрессором и обвиняет в оккупации 20% своей территории.

"Разве мы должны отказываться от этих 13%? Конечно же, нет", - цитирует слова министра Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Натия Турнава добавила, что отношения Грузии и России должны быть "прагматичными". Она отметила, что Грузия заинтересована в туристах из России не только экономически, но и с точки зрения двусторонних отношений. По словам министра, каждый российский турист не только приносит стране деньги, но и несет достоверную информацию о стране.

Напомним, что 20 и 21 июня в столице Грузии прошли массовые антироссийские беспорядки, организованные партией находящегося в розыске экс-президента страны Михаила Саакашвили. Власти страны пошли на поводу у митингующих и также принялись оскорблять Россию. В ответ на это Кремль ввел временный запрет на прямые авиарейсы в Грузию, а также ввел временный запрет на продажу туристических путевок в эту страну. После этого курс национальной валюты Грузии упал до рекордно низкой отметки.