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Грузия, Молдова и Украина решили объединиться для интеграции в ЕС

07 декабря 2019, 02:54  •  47 • Война
Пожелание одно для всех – «пользоваться всеми благами Евросоюза в полной мере»
5 декабря в Братиславе стартовала 26-я встреча министров стран ОБСЕ, в которой принимают участие 57 стран-членов ОБСЕ и 11 стран-партнёров. Всего на встречу прибыло 70 делегаций и более тысячи делегатов, среди которых сорок министров иностранных дел и 13 государственных секретарей.
В Братиславе министры иностранных дел стран-участниц «Восточного партнёрства» выступили с инициативой более интенсивного сотрудничества в сферах энергетики и транспорта, и подписали совместное заявление о европейской интеграции трёх стран – Грузии, Украины, Молдовы. Об этом сообщает министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани на своей странице в социальной сети Facebook.
Этот документ, который стал первым совместным политическим заявлением об интеграции в Евросоюз, был передан Джозефу Борелю, новому верховному представителю Евросоюза.
Согласно инициативе, рассматривается возможность создания нового формата для диалога «Евросоюз + три ассоциированные страны», который будет охватывать сферы «транспорта, энергетики и других отраслей интеграции».
Грузия, Молдавия и Украина высказали свои пожелания «пользоваться всеми благами Евросоюза в полной мере». Под «благами Евросоюза» подразумеваются свободное перемещение «рабочей силы, товаров, услуг и капитала».
Кроме того, главы МИД Грузии, Молдавии и Украины лишний раз напомнили, что их страны, как и все европейские государства, «разделяют фундаментальные ценности Евросоюза». Принимая во внимание желание населения своих стран, главы МИД подадут заявки на членство в ЕС на основании 49-й статьи договора с ЕС, конечно же, только после того, как будут выполнены все соглашения об ассоциации,
«В заявлении с особым акцентом подчёркивается право суверенных государств свободно определять своё будущее. В документе изложено, что стремление ассоциированных государств к евроинтеграции определяется выбором народа и что вышеупомянутые государства должны оставаться свободными от давления со стороны любой другой третьей стороны»,
– написал Давид Залкалиани.
Кроме того, глава МИД Грузии отмечает, что «все три государства осуждают посягательство на их суверенитет и территориальную целостность, призывая ЕС более активно участвовать в процессах урегулирования конфликтов в регионе в рамках «Инициативы Восточного партнёрства», тем самым способствуя выводу войск с оккупированных территорий».
Большой вопрос в том, хочет ли ЕС разрешать «пользоваться всеми благами» Украине, Грузии и Молдавии и вместе тем взять на себя ответственность за урегулирование конфликтов в этих странах? Очень сомнительно. Пока «хотелки» трёх стран, две из которых – беднейшие в Европе, а третья – тоже очень бедная, только находится она в Передней Азии, остаются пожеланиями к европейскому Санте. ЕС они интересуют не в качестве новых членов, а в качестве стран-доноров (рынков, дешёвой рабочей силы и т. д.). Правда, «хотеть в Европу» им никто не запрещает – хоть поодиночке, хоть вместе.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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