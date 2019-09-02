Грузия лишилась премьера и правительства разом: Причина отставки не названа

Ранее сообщалось, что премьер объявит о своей отставке 2 сентября. Планируется, что следующим премьером станет нынешний глава МВД Георгий Гахария, которого требовали снять с должности участники массовых акций протеста в Тбилиси в конце июня - начале июля.

Соответственно, пост главы МВД Грузии займет политический секретарь "Грузинской мечты", экс-премьер Ираклий Гарибашвили.

Ранее Бахтадзе пообещал от лица правящей партии представить парламенту новую предвыборную программу. По его словам, новый состав правительства будет зависеть от ее содержания.