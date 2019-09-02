|
Грузия лишилась премьера и правительства разом: Причина отставки не названа
02 сентября 2019, 12:54 • 162 • Политика
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе уходит в отставку, причины такого решения он объявит вскоре на брифинге. Как сообщил Бахтадзе в своем Facebook, правительство Грузии также слагает полномочия.
Ранее сообщалось, что премьер объявит о своей отставке 2 сентября. Планируется, что следующим премьером станет нынешний глава МВД Георгий Гахария, которого требовали снять с должности участники массовых акций протеста в Тбилиси в конце июня - начале июля.
Соответственно, пост главы МВД Грузии займет политический секретарь "Грузинской мечты", экс-премьер Ираклий Гарибашвили.
Ранее Бахтадзе пообещал от лица правящей партии представить парламенту новую предвыборную программу. По его словам, новый состав правительства будет зависеть от ее содержания.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
162
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 августа 2019, 21:39
|
28 августа 2019, 22:09
|
30 августа 2019, 06:54
|
26 августа 2019, 18:24
|
29 августа 2019, 04:54
|
01 сентября 2019, 20:39
|
01 сентября 2019, 14:09