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Грузия лишилась премьера и правительства разом: Причина отставки не названа

02 сентября 2019, 12:54  •  162 • Политика
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе уходит в отставку, причины такого решения он объявит вскоре на брифинге. Как сообщил Бахтадзе в своем Facebook, правительство Грузии также слагает полномочия.
Ранее сообщалось, что премьер объявит о своей отставке 2 сентября. Планируется, что следующим премьером станет нынешний глава МВД Георгий Гахария, которого требовали снять с должности участники массовых акций протеста в Тбилиси в конце июня - начале июля.
Соответственно, пост главы МВД Грузии займет политический секретарь "Грузинской мечты", экс-премьер Ираклий Гарибашвили.
Ранее Бахтадзе пообещал от лица правящей партии представить парламенту новую предвыборную программу. По его словам, новый состав правительства будет зависеть от ее содержания.

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