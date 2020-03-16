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Грузия и Россия закрывают границу: Для кого сделают исключение из правил

16 марта 2020, 04:35  •  20 • Политика
Грузия закрывает границу с Россией из-за коронавируса. Аналогичные меры для граждан России и Украины вводятся Австрией. Число заболевших новой инфекцией продолжает расти.
В Грузии объявили о закрытии границы с Россией из-за эпидемии коронавируса. Ограничение начинает действовать с 16 марта, рассказали в воскресенье в пресс-службе грузинского правительства.

По обоюдному согласию

Сообщается, что вопрос о закрытии границы из-за коронавирусной инфекции обсудили специальный представитель по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе и российский сенатор Григорий Карасин. Телефонные переговоры состоялись утром в воскресенье 15 марта. По их итогам было достигнуто решение о временном прекращении передвижения граждан между двумя странами в связи с неблагоприятной ситуацией с распространением коронавируса.

Для кого сделают исключение

Отмечается, что запрет не коснётся граждан России и Грузии, которые пожелают вернуться в свои родные страны. Всем остальным пока придётся повременить с поездками в Россию и Грузию. Как долго это продлится - пока неизвестно.

Не только Грузия

С 17 марта также начинает действовать запрет на въезд в Австрию для граждан России и Украины. Об этом объявил канцлер Австрии Себастьян Курц. С этой же даты прекратят свою работу все рестораны страны. Причина одна - коронавирусная инфекция.
Кроме того, с 17 марта прекратится железнодорожное сообщение между Россией, Украиной и Молдавией. О снятии запрета на движение поездов будет объявлено отдельно, отмечает пресс-служба "Федеральной пассажирской компании".

Ситуация с коронавирусом

В Грузии зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, число заболевших увеличилось до 33. В Британии число скончавшихся от коронавируса за сутки выросло с 21 до 35. В Москве с 16 марта закроется на карантин гимназия номер 1508. У одного из её учеников подозревают наличие коронавирусной инфекции.

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