Грузия и Россия закрывают границу: Для кого сделают исключение из правил

В Грузии объявили о закрытии границы с Россией из-за эпидемии коронавируса. Ограничение начинает действовать с 16 марта, рассказали в воскресенье в пресс-службе грузинского правительства.

По обоюдному согласию

Сообщается, что вопрос о закрытии границы из-за коронавирусной инфекции обсудили специальный представитель по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе и российский сенатор Григорий Карасин. Телефонные переговоры состоялись утром в воскресенье 15 марта. По их итогам было достигнуто решение о временном прекращении передвижения граждан между двумя странами в связи с неблагоприятной ситуацией с распространением коронавируса.

Для кого сделают исключение

Отмечается, что запрет не коснётся граждан России и Грузии, которые пожелают вернуться в свои родные страны. Всем остальным пока придётся повременить с поездками в Россию и Грузию. Как долго это продлится - пока неизвестно.

Не только Грузия

С 17 марта также начинает действовать запрет на въезд в Австрию для граждан России и Украины. Об этом объявил канцлер Австрии Себастьян Курц. С этой же даты прекратят свою работу все рестораны страны. Причина одна - коронавирусная инфекция.

Кроме того, с 17 марта прекратится железнодорожное сообщение между Россией, Украиной и Молдавией. О снятии запрета на движение поездов будет объявлено отдельно, отмечает пресс-служба "Федеральной пассажирской компании".

Ситуация с коронавирусом

В Грузии зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, число заболевших увеличилось до 33. В Британии число скончавшихся от коронавируса за сутки выросло с 21 до 35. В Москве с 16 марта закроется на карантин гимназия номер 1508. У одного из её учеников подозревают наличие коронавирусной инфекции.