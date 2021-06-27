«Грузия и мир»: Запад вспоминает про Грузию, когда ему выгодно

Ни Украину, ни Грузию никто не ждёт ни в НАТО, ни в ЕС

«По итогам долгожданного саммита НАТО Грузия получила большое… ничего. Да, «ничего» – но не такое, как раньше, а именно большое и внушительное. Ну, естественно, представители власти постарались придать этому «ничего» красочный оттенок, стали бурно аплодировать, пояснив: мол, финансирование от НАТО сокращается по причине того, что мы вывели войска из Афганистана, а средства в альянсе принято расходовать очень рационально», – сообщает газета «Грузия и мир».

Вот только совершенно непонятно, какое отношение имеет это объяснение к желанию Грузии побыстрее пополнить ряды Альянса, недоумевает издание. А тут ещё и Саакашвили из Киева упрекает, что во времена его президентства Грузию за океаном упоминали хотя бы раз в неделю, а теперь забыли. В ответ лидеры грузинской оппозиции пообещали сделать всё возможное, чтобы на Западе вспоминали о Грузии каждый день.

«Между прочим, Украина «ничего» получила ещё почище нашего. Что ни говори, она в разы больше Грузии – это самое крупное европейское государство, и её «ничего», конечно, воспринимается гораздо масштабней», – пишет автор статьи грузинский журналист Бесо Барбакадзе.

И если про Украину на встрече президентов России и США в Женеве хоть и «мазком», но вспомнили, то про Грузию не упомянули. А ведь некоторые грузинские политики всерьёз уверяли накануне женевской встречи – Байден обязательно скажет Путину о том, что Грузия вскоре станет членом НАТО. Не сказал. Не вспомнил. Есть подозрение, считает автор, что про Грузию за океаном вспоминают только тогда, когда нужно «ущипнуть» Россию.

«Это как разворошить кочергой остывающую золу, чтобы возгорелись искры. Именно функцию такого рода кочерги выполняет Грузия, и Запад крепко за неё ухватился, не думая выпускать из рук. А хуже всего, что и сама «кочерга» изо всех сил старается, чтобы руки эти не вздумали ее вдруг выпустить, и они вот уже 30 лет вертят нами, как хотят, и постоянно заставляют играть с огнём», – отмечает «Грузия и мир».

Бесо Барбакадзе не понимает, как можно было ожидать что-то от саммита НАТО, на который не пригласили ни Грузию, ни Украину – в Брюсселе решили, что не стоит даже время тратить на разговоры с ними. Все в Грузии давно поняли, что страну не хотят видеть ни в ЕС, ни в НАТО, а все обещания звучат исключительно для политиков, которые в них верят, в отличие от простых людей.

Не лучше обстоят дела и на Украине, уверен автор. По его мнению, самое смешное в этой ситуации то, что стоит Западу пообещать Киеву предоставить членство в НАТО, как грузинские политики начинают аплодировать и восторгаться, ведь существует непонятно откуда взявшееся мнение, что Украину без Грузии в Альянс не примут. На самом деле не примут ни вместе, ни по отдельности, хотя и говорят заветное слово «скоро». Это «скоро» для Грузии, например, длится уже тридцать лет. Сколько оно продлится для Украины – пока неизвестно.

«Ну а пока нам остаётся лишь дожидаться очередного саммита НАТО, а зимой – Давосского форума… Когда соберутся западные лидеры, опять займутся обсуждением каких-нибудь тем и, возможно, обиняком упомянут нас, хотя не исключено, что вообще о нас не вспомнят. Вы удивлены? Но неужели до сих пор непонятно, что наша страна интересует их постольку поскольку?! И потому нас вскольз упоминают вот уже 30 лет, однако мы упрямо отказываемся раскрыть на это глаза», – констатирует «Грузия и мир».