«Грузия и мир»: что скрывают в лаборатории Лугара?

«Лаборатория Лугара постоянно будет темой противостояния в отношениях России и Грузии»

«Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара существует на базе Национального центра Грузии по контролю за заболеваниями и общественного здравоохранения и расположен на окраине Тбилиси. Центр открылся в 2011 году и в 2013 году вступил в эксплуатацию. Лаборатория Лугара оказалась в центре внимания общественности с 2017 года, после того как в России обвинили Центр в распространении заболеваний»,

– говорится в статье, опубликованной в грузинской газете «Грузия и мир».

Издание отмечает, что в МИД Российской Федерации не раз просили допуск в лабораторию для российских специалистов, однако при одном условии – допуск должен быть во все лабораторные корпуса. Кроме того, визит должен быть «без участия представителей других стран и международных организаций».

Но тревожатся не только в России, и американцы говорят о сомнительной деятельности лаборатории Лугара.

«Лаборатория Лугара находится вблизи аэропорта. На то, чтобы загрузить бомбы или перенести вирусы на различные объекты оттуда, где находится лаборатория Лугара, много времени не понадобится. Посмотрите, как неэффективна борьба США с террористами в Сирии. По одному из сценариев арабам, террористам и т. д. дают возможность убивать друг друга, а того, кто останется в живых, США уничтожат биооружием»,

– написал ещё в 2015 году американский журналист Джеффри Сильверман, побывавший в Тбилиси.

Корреспондент газеты Эка Наскидашвили побеседовала с директором информационного агентства «Патриот» Георгием Иремадзе и профессором Международного кавказского университета Тамар Кикнадзе.

Георгий Иремадзе рассказал, что на окраине Тбилиси, где находится лаборатория, местные жители что-то подозревали уже давно, после того как увидели, как из труб лаборатории шёл странный дым необычного цвета и запаха. Они даже устраивали акции протеста, однако ни одно грузинское издание не заинтересовалось тогда этой проблемой.

Однако подозрения появились ещё раньше – уже в процессе стройки.

«Изначально там работали грузины, они заложили фундамент, но затем всех уволили и привезли турок, пояснив, что объект секретный. Но стройка велась с отклонением от стандартов, с многочисленными нарушениями, о чём рассказал американский журналист Сильверман, которого допустили в саму лабораторию. По его словам, в лаборатории есть крематорий, дым от которого идёт буквально в окна рядом стоящих домов»,

– цитирует издание Иремадзе.

Он отмечает, что все в округе знают: в этой лаборатории изготавливается биооружие для Пентагона.

«Строительство лаборатории Лугара в Грузии обошлось в 350 миллионов долларов. Как правило, американцы не тратят такие суммы, если не получают от этого какой-то выгоды. Все развитые страны в рамках существующей конвенции отказались от строительства подобной лаборатории. Такие лаборатории построены только в Грузии, Армении, Украине и Казахстане. Однако за семь лет работы никто из грузинских властей не поинтересовался, чем там занимаются»,

– говорится в статье.

Хотя два года назад и была проверка, но совершенно формальная. Поэтому интерес России к этой лаборатории понятен, считает Эка Наскидашвили. Ведь ходят слухи, что даже распространение некоторых насекомых происходит искусственным путём. Об этом говорят не только в Грузии, но и в Армении. Россия же, которая граничит с Грузией, имеет право знать, какая опасность угрожает с её территории. Поэтому логично было бы пустить российских специалистов, чтобы все успокоились – и Россия, и местное население, если в лаборатории, конечно, не занимаются ничем противоправным, как и уверяют власти.

«Когда в стране находится подобная лаборатория, нет сомнений, что в какой-то форме это соприкосновение с вирусами. К сожалению, никто не знает, что происходит в лаборатории Лугара, а это очень плохо. Думаю, необходимо, чтобы туда вошла компетентная делегация. Говорят, подобные лаборатории строятся только в т. н. развивающихся странах. И если это действительно так, тогда вина лежит на нашей власти. Если везде запрещено, почему построили в Грузии? Лаборатория Лугара постоянно будет темой противостояния, вызывающей напряжённость в отношениях между Россией и Грузией»,

– прокомментировала ситуацию с лабораторией Лугара политолог профессор Тамар Кикнадзе.

По её мнению, главное – пустить туда российских специалистов, если там ничего страшного не происходит, то и бояться нечего.

«Но мы знаем, что наша страна не является независимой и суверенной, и потому без разрешения Америки это сделать не смогут», – констатировала Кикнадзе.