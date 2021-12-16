Грузия готова вступить в НАТО – альянс не готов

Чуда не произошло, двери в НАТО не открылись…

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил во время встречи с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом о готовности Грузии вступить в Североатлантический альянс.

Встреча грузинского премьера и генсека состоялась в штаб-квартире альянса в Брюсселе на фоне обострения международной обстановки и обеспокоенности России по поводу планов расширения НАТО. Неделю назад в МИД Российской Федерации призвали Брюссель отказаться от планов присоединения Грузии и Украины, что вызвало взрыв негодования в Киеве и в Тбилиси, которые вот уже несколько лет мечтают стать полноправными членами альянса.

«У нас была очень плодотворная встреча по региону и стране, мы говорили о текущих событиях. Я много раз говорил и повторяю сейчас, что членство в НАТО является главнейшим вопросом внешней политики и политики безопасности Грузии, которую поддерживает подавляющее большинство грузинского народа. Мы тесно сотрудничаем с Североатлантическим союзом, чтобы в конечном итоге разработать чёткое видение интеграции Грузии с НАТО. У нас есть все практические инструменты для членства и мы ведём активный диалог с союзниками по подготовке политического решения о вступлении Грузии в НАТО»,

– объявил Ираклий Гарибашвили на совместном брифинге по итогам встречи с генсеком альянса. По его словам, Грузия уже достигла небывалого прогресса на пути евроатлантической интеграции, поэтому в Тбилиси уверены, что пришло время принимать конкретные политические решения по поводу «нашей интеграции». К тому же это станет хорошим примером для Украины и Молдавии, которые мечтают о том же, они убедятся, что членство в НАТО станет возможным и для них. Когда-нибудь.

«Это будет сильным посылом, эхо которого достигнет всего региона, и все убедятся в том, что НАТО здесь и сильнее, чем когда бы то ни было»,

– настаивал премьер-министр в надежде, что Столтенберг дрогнет и сдастся.

Однако генсек НАТО стоял на своём, в сотый раз повторив красивые слова о необходимости «дальнейшего продолжения реформ». Опять же, у генсека есть очень сильный козырь – в Грузии вот уже достаточно долго продолжается политический кризис, окончания которого не видно. Так что, по словам Столтенберга, все разговоры о вступлении в НАТО могут быть продолжены только после окончания политического кризиса и примирения враждующих политических сил в Грузии.

«Я также призываю вас работать с оппозицией, чтобы разрешить политические разногласия и уменьшить поляризационную риторику и действия. Кроме того крайне важно, чтобы работа над судебной реформой, свободе СМИ и подотчётности сектора безопасности продолжалась»,

– заявил Столтенберг.

И, конечно же, пообещал, что НАТО будет всегда поддерживать «суверенитет и территориальную целостность Грузии» и продолжит оказывать своим партнёрам «решительную политическую и практическую поддержку».

Чуда не случилось – двери в НАТО не открылись…