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Грузия готова вступить в НАТО – альянс не готов

16 декабря 2021, 11:15  •  134 • Война
Чуда не произошло, двери в НАТО не открылись…
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил во время встречи с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом о готовности Грузии вступить в Североатлантический альянс.
Встреча грузинского премьера и генсека состоялась в штаб-квартире альянса в Брюсселе на фоне обострения международной обстановки и обеспокоенности России по поводу планов расширения НАТО. Неделю назад в МИД Российской Федерации призвали Брюссель отказаться от планов присоединения Грузии и Украины, что вызвало взрыв негодования в Киеве и в Тбилиси, которые вот уже несколько лет мечтают стать полноправными членами альянса.
«У нас была очень плодотворная встреча по региону и стране, мы говорили о текущих событиях. Я много раз говорил и повторяю сейчас, что членство в НАТО является главнейшим вопросом внешней политики и политики безопасности Грузии, которую поддерживает подавляющее большинство грузинского народа. Мы тесно сотрудничаем с Североатлантическим союзом, чтобы в конечном итоге разработать чёткое видение интеграции Грузии с НАТО. У нас есть все практические инструменты для членства и мы ведём активный диалог с союзниками по подготовке политического решения о вступлении Грузии в НАТО»,
– объявил Ираклий Гарибашвили на совместном брифинге по итогам встречи с генсеком альянса. По его словам, Грузия уже достигла небывалого прогресса на пути евроатлантической интеграции, поэтому в Тбилиси уверены, что пришло время принимать конкретные политические решения по поводу «нашей интеграции». К тому же это станет хорошим примером для Украины и Молдавии, которые мечтают о том же, они убедятся, что членство в НАТО станет возможным и для них. Когда-нибудь.
«Это будет сильным посылом, эхо которого достигнет всего региона, и все убедятся в том, что НАТО здесь и сильнее, чем когда бы то ни было»,
– настаивал премьер-министр в надежде, что Столтенберг дрогнет и сдастся.
Однако генсек НАТО стоял на своём, в сотый раз повторив красивые слова о необходимости «дальнейшего продолжения реформ». Опять же, у генсека есть очень сильный козырь – в Грузии вот уже достаточно долго продолжается политический кризис, окончания которого не видно. Так что, по словам Столтенберга, все разговоры о вступлении в НАТО могут быть продолжены только после окончания политического кризиса и примирения враждующих политических сил в Грузии.
«Я также призываю вас работать с оппозицией, чтобы разрешить политические разногласия и уменьшить поляризационную риторику и действия. Кроме того крайне важно, чтобы работа над судебной реформой, свободе СМИ и подотчётности сектора безопасности продолжалась»,
– заявил Столтенберг.
И, конечно же, пообещал, что НАТО будет всегда поддерживать «суверенитет и территориальную целостность Грузии» и продолжит оказывать своим партнёрам «решительную политическую и практическую поддержку».
Чуда не случилось – двери в НАТО не открылись…
Соб. корр. ФСК
На фото: совместный брифинг премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, источник – Sputnik-Georgia.

Фонд Стратегической Культуры

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