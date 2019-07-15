Грузия гордится геноцидом? Правда от Путина больно бьет по Тбилиси

Грузинская сторона продолжает эксплуатировать антироссийскую тематику. На прошлой неделе премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил президента России Владимира Путина в "фундаментально неправильной" интерпретации фактов.

Грузия гордится геноцидом?

Недовольство политика вызвали слова Путина об Абхазии и Южной Осетии. В частности, российский лидер отметил, что после развала Российской Империи Грузия пыталась принудительно поглотить Абхазию, действуя жесткими методами. Не лучше обстояли дела и в Осетии.

"По сути говоря, это именно то, что сегодня называется геноцидом. Все это хорошо бы знать сегодняшним грузинским властям", - пояснил президент России.

Однако Бахтадзе не внял предупреждениям, призывая гордиться историей Грузии, которая якобы является частью "европейской истории".

"Как мы гордимся нашим прошлым, так гордится и Европа, так как мы - часть европейской цивилизации", - утверждает политик.

По мнению премьер-министра, сейчас перед государством стоит задача по защите национальных и экономических интересов всех граждан, включая и "осетинских и абхазских братьев". Поэтому он призывает общество к консолидации, а не к поляризации.

"Поляризация - это то, что делает Грузию легкой мишенью, и мы все должны хорошо помнить это", - добавил премьер.

Позицию Бахтадзе поддержал и мэр Тбилиси Каха Каладзе. Стоит отметить, что оба политика являются сторонниками партии "Грузинская мечта".

По мнению главы города, Путин проводит свою политику и якобы озвучивает неверные факты. Поэтому он ждет от Тбилиси конкретных и жестких ответных действий.

"Мы должны объяснить нашим детям, нашему будущему поколению, что и как было в реальности, это важно", - цитирует его слова издание "Грузия Онлайн".

Геноцид в Южной Осетии

Как рассказал Царьграду политолог и эксперт по Кавказу Артур Атаев, в позднесоветский период Южная Осетия выступала против выхода из состава СССР. В частности, был организован референдум, который не проводился на остальной части бывшей Грузинской ССР.

Аналогичные процессы наблюдались и в период распада Российской Империи, причем в ее составе Осетия не делилась на Южную и Северную. В итоге председатель правительства Грузинской Демократической Республики Ной Жордания санкционировал карательные военные операции против мирного населения Южной Осетии.

"Именно тогда была истреблена часть осетинского населения в непосредственно прилегающих к Горийскому району Грузии, но в последующем населенным пунктам Гори. Вытеснены были в Северную Осетию. Тогда же рождается ряд произведений, которые описали это, то есть литературных произведений. То есть это отражено в эпосе. Это отражено в устной памяти, в исторической памяти и в литературной памяти. То, что был геноцид", - пояснил эксперт.

Осетины однозначно считают те печальные события геноцидом со стороны грузин, хотя последние утверждают, что истребления населения не было. Однако доказательством тех события являются несколько населенных пунктов на территории Северной Осетии, которые основали выходцы из Южной Осетии - те, кого вытеснили из родных районов.

Таким образом, первая четверть ХХ века стала катастрофой для осетин. И именно в истребительной политике нацменьшинств выражается грузинский национализм.

Проблема Абхазии

В Абхазии дела обстоят иначе, так как до середины 1930-х годов данный регион не имел никакого отношения к Грузии. Это было и заслугой председателя ЦИК Абхазской АССР Нестора Лакобы. После смерти последнего Лаврентий Берия, который якобы и отравил оппонента (согласно одной из версий), приложил все усилия для того, чтобы Абхазия стала частью Грузии.

Правоту в этом многолетнем споре должен определять суд. Однако важно понимать, что трагедия стала частью исторической памяти народа. Если Абхазия жестко себя позиционировала по отношению к Грузии, то южные осетины постепенно интегрировались в грузинское пространство.

"Если южные осетины - они были так инкорпорированы в грузинское пространство, было очень много браков совместных, было совместное проживание, был единый экономический пояс, то абхазы именно - они себя не причисляли к грузинскому социуму никогда. И это было в той или иной форме, эти конфликты всегда проявлялись и в советский период", - резюмировал Атаев.

Больший грузин, чем сами грузины

В начале июля ведущий программы Post Scriptum Георгий Габуния обратился к зрителям на русском языке, начав в прямом эфире озвучивать оскорбления в адрес президента России Владимира Путина. Инцидент усугубил и без того громкий политический скандал, старт которому дала антироссийская провокация на сессии Межпарламентской ассамблеи Православия в Тбилиси в конце июня.

Высказывания Габунии осудила президент Грузии Саломе Зурабишвили. В ответ представители "Рустави 2" обвинили грузинские власти в атаке на свободу слова. При этом руководство согласилось отстранить Габунию от работы всего на два месяца.

"Такие действия правительства представляют реальную опасность отомстить телекомпании. Мы призываем общественность, помимо рассмотрения вопроса о нарушении журналистами этических норм, жестко реагировать на заявления правительства", - указано в заявлении.

Параллельно Госдума России приняла заявление, рекомендовав правительству страны ввести ограничения на поставки грузинских вин и питьевой воды. В этом случае потери Тбилиси могли составить сотни миллионов долларов.

Однако президент России Владимира Путин не увидел целесообразности санкций, призвав грузинских и российских граждан не реагировать на действия "каких-то подонков", которые наносят вред самой Грузии.

"Есть ведь люди, которые в Грузии протестуют против этого. Вот ради этих людей, ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией я бы не стал предпринимать ничего, что осложняло бы наши отношения", - пояснил он.