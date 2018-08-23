Грузия, ЕСПЧ и комплекс неполноценности

Сайт Министерства юстиции Грузии проинформировал своих читателей об иске в Европейский суд по правам человека, который правительство этой закавказской страны подало против России

Автор:

Спирин Егор

Грузия подала иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), о чем не преминула сообщить на сайте Министерства юстиции.

Требование Грузии состоит в том, чтобы Европейский суд установил ответственность России за нарушение статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод»,

- сообщается в заявлении Министерства. Отмечается, что иск был спровоцирован «массовыми притеснениями грузинского населения», проживавшего на территории Южной Осетии и Абхазии.