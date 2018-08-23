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Грузия, ЕСПЧ и комплекс неполноценности
23 августа 2018, 01:39 • 31 • В мире
Сайт Министерства юстиции Грузии проинформировал своих читателей об иске в Европейский суд по правам человека, который правительство этой закавказской страны подало против России
Автор:
Спирин Егор
Грузия подала иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), о чем не преминула сообщить на сайте Министерства юстиции.
- сообщается в заявлении Министерства. Отмечается, что иск был спровоцирован «массовыми притеснениями грузинского населения», проживавшего на территории Южной Осетии и Абхазии.
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