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Грузия, ЕСПЧ и комплекс неполноценности

23 августа 2018, 01:39  •  31 • В мире
Сайт Министерства юстиции Грузии проинформировал своих читателей об иске в Европейский суд по правам человека, который правительство этой закавказской страны подало против России
Автор:
Спирин Егор
Грузия подала иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), о чем не преминула сообщить на сайте Министерства юстиции.
Требование Грузии состоит в том, чтобы Европейский суд установил ответственность России за нарушение статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод»,
- сообщается в заявлении Министерства. Отмечается, что иск был спровоцирован «массовыми притеснениями грузинского населения», проживавшего на территории Южной Осетии и Абхазии.

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