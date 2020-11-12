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Грузия дала "добро" российским миротворцам. Радикалы негодуют: "Грубая ошибка"

12 ноября 2020, 12:05  •  263 • Политика
Грузия открыла воздушное пространство для российских миротворцев. Однако радикально настроенные представители возмущены действиями Тбилиси, они расценивают этот шаг как грубую ошибку.
В Грузии дали воздушный коридор российским самолётам с миротворческим контингентом. Как заявил специальный представитель премьера Грузии Зураб Абашидзе, в качестве исключения Тбилиси пошёл на такой шаг.
Он подчеркнул, что решение принято по просьбе Баку и Еревана. Абашидзе подчеркнул, что российским судам "по заранее согласованному, определённому и ограниченному периоду" будут разрешены перелёты.
"Об этом информированы наши партнёры", - подчеркнул он в беседе с "РИА Новости".
При этом, передаёт сайт Topwar, не все с восторгом восприняли эту позицию грузин. Радикально настроенные лица в Грузии, а также на Украине заявляют, что официальный Тбилиси "допускает грубую ошибку", предоставляя российским военным воздушный коридор в Армению.
Ранее Россия, Армения и Азербайджан утвердили соглашения для урегулирования карабахского конфликта.
В зоне конфликта разместятся российские миротворцы. По данным Минобороны РФ, контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

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