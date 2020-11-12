Грузия дала "добро" российским миротворцам. Радикалы негодуют: "Грубая ошибка"

В Грузии дали воздушный коридор российским самолётам с миротворческим контингентом. Как заявил специальный представитель премьера Грузии Зураб Абашидзе, в качестве исключения Тбилиси пошёл на такой шаг.

Он подчеркнул, что решение принято по просьбе Баку и Еревана. Абашидзе подчеркнул, что российским судам "по заранее согласованному, определённому и ограниченному периоду" будут разрешены перелёты.

"Об этом информированы наши партнёры", - подчеркнул он в беседе с "РИА Новости".

При этом, передаёт сайт Topwar, не все с восторгом восприняли эту позицию грузин. Радикально настроенные лица в Грузии, а также на Украине заявляют, что официальный Тбилиси "допускает грубую ошибку", предоставляя российским военным воздушный коридор в Армению.

Ранее Россия, Армения и Азербайджан утвердили соглашения для урегулирования карабахского конфликта.

В зоне конфликта разместятся российские миротворцы. По данным Минобороны РФ, контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.