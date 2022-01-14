Грузия бьёт тревогу: Россия "наступает по всем фронтам"

Власти Грузии бьют тревогу из-за "гибридной агрессии". Они утверждают, что Россия "наступает по всем фронтам". Никаких примеров, впрочем, приведено не было.

Тема "русской агрессии" в очередной раз была поднята во время закрытой встречи парламентского комитета Грузии по обороне и безопасности, где выступили представители Службы разведки и Управления военной разведки Грузии.

По словам главы департамента военной разведки Сил обороны Грузии полковника Георгия Блиадзе, Россия является источником постоянной "гибридной угрозы".

России свойственно проводить синхронные действия абсолютно по всем направлениям - дипломатическому, экономическому, военному и информационному пространству. Сейчас мы видим активность в информационном пространстве,

- приводит слова военного портал Eadaily.

Блиадзе утверждает, что Москва якобы распространяет в Сети дезинформацию и пропаганду против Запада. Никаких конкретных примеров он приводить не стал.

Примечательно, что вопрос о "русской угрозе" был поднят в Грузии сразу же после завершения переговоров о безопасности между Россией, США и НАТО. Москва потребовала, чтобы Запад гарантировал, что Украина и Грузия никогда не будут приняты в НАТО.