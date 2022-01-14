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Грузия бьёт тревогу: Россия "наступает по всем фронтам"
14 января 2022, 22:15 • 121 • Политика
Власти Грузии бьют тревогу из-за "гибридной агрессии". Они утверждают, что Россия "наступает по всем фронтам". Никаких примеров, впрочем, приведено не было.
Тема "русской агрессии" в очередной раз была поднята во время закрытой встречи парламентского комитета Грузии по обороне и безопасности, где выступили представители Службы разведки и Управления военной разведки Грузии.
По словам главы департамента военной разведки Сил обороны Грузии полковника Георгия Блиадзе, Россия является источником постоянной "гибридной угрозы".
- приводит слова военного портал Eadaily.
Блиадзе утверждает, что Москва якобы распространяет в Сети дезинформацию и пропаганду против Запада. Никаких конкретных примеров он приводить не стал.
Примечательно, что вопрос о "русской угрозе" был поднят в Грузии сразу же после завершения переговоров о безопасности между Россией, США и НАТО. Москва потребовала, чтобы Запад гарантировал, что Украина и Грузия никогда не будут приняты в НАТО.
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