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Грузия-2020: Страну ждут политические игры без правил

31 декабря 2019, 15:09  •  9 • Украина
Гахария: «Есть ещё много системных вызовов, на которые мы вместе должны ответить»
30 декабря в Грузии прошло последнее в уходящем году заседание правительства, на котором премьер-министр Георгий Гахария подвёл итоги 2019 года и определил главные задачи года наступающего.
Главной задачей для правительства Грузии Гахария назвал создание новых рабочих мест и поддержку грузинского бизнеса.
«Главной задачей нашего правительства является сильный грузинский бизнес, сильные грузинские компании, которые создают новые, дополнительные рабочие места. Именно поэтому мы активизировали отношения, сотрудничество с бизнесом, решили много текущих проблем, но есть ещё много системных вызовов, на которые мы вместе должны ответить»,
– отметил глава правительства.
По его словам, у Грузии за прошедший год хорошие экономические показатели – рост экономики превысил 5% за первые десять месяцев, увеличились и прямые иностранные инвестиции – на 14%.
Да и в туризме дела идут почти хорошо, уверяет Гахария, а зимние курорты уже ждут туристов. Правда не уточнил – дождутся ли.
Ускоренная приватизация принесла за последние месяцы почти 16 миллионов долларов в государственную казну, причём деньги эти получены всего за 28 выставленных на приватизацию объектов из 100. Так что деньги в казне будут, если, конечно, найдутся желающие приватизировать остальные объекты.
С премьером готово поспорить грузинское интернет-издание «Грузия online», которое, также подводя итоги 2019 года, считает, что ситуация в стране критическая.
«На этой неделе поползли зловещие слухи о скорой политической смерти нынешнего правительства – мол, в отставку уйдёт не только премьер, как это у нас часто бывало, а большинство министров-капиталистов. И это вполне возможно, причём не из-за действий оппозиции, которая пока никому, кроме себя, навредить не может, и даже не из-за давления извне, это тоже пока не принципиально. Причина может быть куда более прозаичной, и от того гораздо более плохой как и для правящей партии, так и для нас всех. Похоже, что у правительства банально нет денег. Кризис в системе обязательного государственного страхования, единственной реформе, которой так гордилась Мечта, показал это более чем рельефно»,
– пишет автор статьи Гела Васадзе из Центра Стратегического Анализа GSAC.
Между тем Георгий Гахария пообещал, что в следующем году продолжит работать государственный проект «Производи в Грузии», который призван помочь каждому, кто решит стать производителем.
По мнению же грузинского политолога Арчила Сихарулидзе, следующий год для Грузии будет сложным и неизвестно, как действующее правительство сможет справиться со всеми вызовами.
«В конце января и начале февраля 2020 года ожидается накал страстей. В частности, это касается оппозиции, которая будет накалять ситуацию, чтобы где-то к марту-апрелю было готово всё для возобновления протестных акций… 2020 год – это год выборов, год серьёзной внутриполитической драки. Идёт игра без правил, оппозиции нечего терять»,
– рассказал политолог в интервью радио Sputnik Грузия о том, что ждёт страну.
А всё потому, что в грузинской политике вообще нет и не было никаких правил, уверен Анзор Бицадзе, член политсовета партии «Единая Грузия – демократическое движение» и сын лидера этой партии Нино Бурджанадзе.
«На сегодняшний день никаких правил игры в грузинской политике нет, нет никаких красных линий. К сожалению, наша молодая политическая система ещё не смогла образовать такие красные линии и правила игры, по которым политики могли бы и сотрудничать, и бороться между собой»,
– отметил Бицадзе. Он считает, что всё сможет изменить только следующее поколение политиков.
Ну а пока не пришло это новое поколение – игры без правил.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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