Грузинскую журналистку удивила просьба Захаровой о русском языке

Грузинская журналистка обратилась к главе МИД России на английском языке, что вызвало недоумение у Марии Захаровой.

На пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова в Стокгольме произошел казус с грузинской журналисткой. Как оказалось, сотрудница грузинского телеканала "Рустави 2" Тамара Нуцубидзе "забыла" русский, задавая вопрос министру. При этом запрос об аккредитации на мероприятие от нее был именно на русском языке.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала грузинку задавать вопрос на русском, и эта просьба привела в недоумение грузинку.

Журналистка удивленно спросила, является ее иностранный язык проблемой. Представитель МИД России на это заметила, что на конференции присутствуют русскоязычные журналисты, и это Нуцубидзе следует принять во внимание. Говорить в их присутствии по-английски, зная при этом русский, будет по меньшей мере неуважением, пояснила Захарова, но не достучалась до сотрудницы "Рустави 2".

Чтобы пресечь препирательства, представитель МИД попросила, чтобы грузинская журналистка в следующий раз и на мероприятия "просилась" по-английски.