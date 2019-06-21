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Грузинское духовенство осудило протесты в стране и воззвало к благоразумию людей
21 июня 2019, 16:24 • 28 • Политика
Грузинский Патриархат обратился к участникам протестов с призывом к благоразумию и сдержанности. Духовенство осудило крайности и предупредило об угрозе, с которой столкнулась страна.
Патриархия Грузии в пятницу, 21 июня, обратилась к властям и гражданам страны с призывом к благоразумию.
Духовенство просит не поддаваться эмоциям и воздержаться от крайних форм насилия, осуждая то, как проходили протесты перед парламентом страны. Сложившуюся ситуацию следует анализировать и оценивать, чтобы сделать правильные шаги, говорится в обращении.
Церковь призвала политиков, журналистов, дипломатов и рядовых граждан сделать всё, чтобы не допустить неуправляемого кризиса и нарастания угрозы для Грузии, отмечает "Интерфакс-Религия".
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