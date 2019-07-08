Грузинский "Шарли Эбдо" и рупор Саакашвили: Шота Горгадзе разъяснил статус обматерившего Путина

У Габунии есть свои последователи и свои сторонники, отметил адвокат. "Но в том то, что это подонок и мерзавец, которому каждый добропорядочный гражданин при встрече должен плевать в лицо, – в этом у меня сомнений никаких нет", - заявил он.

Очень печально, что такое случилось и было озвучено на одном из центральных телеканалов Грузии, считает адвокат. Но, на его взгляд, после этого извиняться должны были все – от президента Грузии до последнего клерка в офисе. "Вот мое отношение к этому", - подчеркнул он.

То, что Габуния – мерзавец, подонок и негодяй, является фактом, считает Горгадзе. "Это, знаете, такой аналог, грузинский аналог французского "Шарли Эбдо". Там тоже ничего святого. Там издеваются над страданиями, над болью людей, над страшными трагедиями, в которых гибнут дети. Для них это поводы для шуток. Грузия же стремится к евроинтеграции, но почему-то берет все самое плохое, а не хорошее. Вот, видимо, евроинтегрировался Габуния с "Шарли Эбдо". Начали с этого", - подытожил юрист.

Габуния, безусловно, финансируется, он – рупор Михаила Саакашвили, считает Горгадзе.

"Была эта акция запланирована или же это было случайностью и его личным желанием вот так эпатажно пропиариться? Я склоняюсь к тому, что все-таки это было запланировано теми силами, которые хотят уже окончательно вбить клин в отношения между Россией и Грузией, чтобы никогда эти отношения не наладились. Поэтому, безусловно, в этом заинтересованы Михаил Саакашвили и некоторые наши западные партнеры. Это спланированная провокация, которая началась еще с момента приезда депутата Гаврилова. И вот эта серия провокаций продолжается по сей день. Для того чтобы уже окончательно, полностью уничтожить все теплые отношения, которые были между народами. Не на государственном уровне, а на уровне гнева в сердце каждого человека. Потому что спокойно смотреть на то, что он сделал в эфире, невозможно", - заключил Горгадзе.