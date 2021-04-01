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Грузинский политик увидел "русский след" в протестах против Познера

01 апреля 2021, 20:40  •  19 • Политика
Владимир Познер. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Организаторы акции "делали российское дело", убежден политик
Визит российского журналиста Владимира Познера был опротестован теми людьми, которые либо занимаются реализацией пророссийских интересов в Грузии, либо замечены в "открытых или тайных" отношениях с РФ. Соответствующее заявление сделал глава фракции "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, выступая на брифинге.
По словам политика, выступления против российского ведущего в Тбилиси были якобы протестом "российского национального движения".
"Все ясно, как день божий. Они делают русское дело. Вчера они "протестовали" против визита гражданина РФ. Были представители конкретной фракции, которые имеют прямое отношение к РФ. Они являются деятелями российского дела", – выдал Кобахидзе.
Также лидер "Грузинской мечты" добавил, что местные власти "мгновенно отреагировали на нарушения" администрации гостиницы, в которой остановился российский журналист, в области обеспечения мер против коронавирусной инфекции, пишет МИР 24.
"Такое нельзя оставлять без ответа. Власти отреагировали мгновенно", – добавил политик в эфире канала "Первый".
Ранее сообщалось, что у входа в гостиницу, в которую прибыли Познер, собрались молодежные организации, поддерживающие Михаила Саакашвили. Участники акций потребовали выдворения гражданина РФ. На следующий день ведущий покинул Тбилиси.
Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, прокомментировав инцидент, что для жителей России поездки в Грузию представляют опасность. Москва также осудила организаторов мероприятия, отметив, что поводом для акции стало не только прибытие Познера, но и появление в Грузии остальных граждан РФ из его окружения.

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