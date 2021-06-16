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Грузинский политик потребовал запретить пропаганду гомосексуализма в стране
16 июня 2021, 11:00 • 93 • Политика
Грузинский политик Леван Васадзе полагает, что пропаганда гомосексуализма в стране подрывает статус государства.
Грузинский общественно-политический деятель и основатель движения "Эртоба, раоба, имеди" ("Единство, сущность, надежда") Леван Васадзе полагает, что парады гомосексуалистов в стране должны быть запрещены, поскольку они пропагандируют разврат в стране, пишет "Катехон".
"Мы видели адский клип, снятый для рекламы так называемого прайда, который категорически противоречит нормам нашего общества", - подчеркнул спикер.
Подобный клип помимо всего прочего угрожает восстановлению территориальной целостности страны, уверен Васадзе, поскольку и осетины и абхазы придерживаются традиционных ценностей. И, если Грузия пойдёт иным путём, движение окажется, мягко говоря, неприемлемым, подчеркнул политик.
Помимо всего прочего объявленная "Неделя достоинства" ещё и подрывает статус государства, подчеркнул Васадзе.
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