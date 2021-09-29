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Грузинский политик отмахнулся от слухов о заморозке безвиза: "Нам ничего не угрожает"

29 сентября 2021, 21:15  •  99 • В мире
В брюссельском издании EUobserver появилась информация, что ряд ведущих стран обсуждают возможность отмены безвизового режима для граждан Украины, Грузии и Молдавии.
Европейские чиновники обеспокоены выросшими показателями запросов на убежище со стороны граждан, приехавших из безвизовых стран. Как говорится в публикации EUobserver, ведущие страны Евросоюза, включая Францию, Италию и Германию, обеспокоены этим фактом.
Уточняется, что эта ситуация провоцирует на дискуссию о возможной заморозке безвиза для некоторых государств.
Впрочем, в Грузии в ответ на статью отмахнулись. Как заявил вице-премьер Грузии, глава МИД Давид Залкалиани, Тбилиси выполняет взятые на себя обязательства.
"Нам ничего не угрожает, всё очень хорошо", - заявил он журналистам, добавив, что выполнение Грузией обязательств по безвизовому режиму, согласно последнему отчёту, оценено очень позитивно.

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