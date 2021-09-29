Грузинский политик отмахнулся от слухов о заморозке безвиза: "Нам ничего не угрожает"

В брюссельском издании EUobserver появилась информация, что ряд ведущих стран обсуждают возможность отмены безвизового режима для граждан Украины, Грузии и Молдавии.

Европейские чиновники обеспокоены выросшими показателями запросов на убежище со стороны граждан, приехавших из безвизовых стран. Как говорится в публикации EUobserver, ведущие страны Евросоюза, включая Францию, Италию и Германию, обеспокоены этим фактом.

Уточняется, что эта ситуация провоцирует на дискуссию о возможной заморозке безвиза для некоторых государств.

Впрочем, в Грузии в ответ на статью отмахнулись. Как заявил вице-премьер Грузии, глава МИД Давид Залкалиани, Тбилиси выполняет взятые на себя обязательства.

"Нам ничего не угрожает, всё очень хорошо", - заявил он журналистам, добавив, что выполнение Грузией обязательств по безвизовому режиму, согласно последнему отчёту, оценено очень позитивно.