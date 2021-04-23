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Грузинский политик обозвал эстонского евродепутата "слезшей с дерева русской"

23 апреля 2021, 22:30  •  163 • Политика
Фото: pixabay.com
Оппозиционер обвинил Евросоюз в корыстных планах в отношении Республики
Лидер грузинской Лейбористской партии Шалва Нателашвили в оскорбительной форме высказался в адрес бывшего главы МИД Эстонии, а ныне евродепутата Марины Кальюранд, обозвав ее по национальному признаку. Об этом сообщает издание "Взгляд" в пятницу, 23 апреля.
Оппозиционер в эфире телекомпании "Пирвели" особо подчеркнул, что русская Кальюранд "день и ночь" поддерживает основателя правящей "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили.
"У нее муж прибалт, она на его фамилии. Она семикратная чемпионка Эстонии по бадминтону. Но Грузия – это вам не площадка для бадминтона", – заявил Нателашвили.
Он считает, что сторонникам Иванишвили и Евросоюзу в целом Республика нужна как территория, с чем оппозиционер категорически не согласен.
"Ваши предки на деревьях сидели, когда здесь уже переводили Библию", – обратился грузин к Кальюранд.
Издание отмечает, что в последнее время местные оппозиционеры стали регулярно оскорблять западных партнеров страны. Им не нравятся призывы иностранных политиков работать в парламенте, а не митинговать на улицах.
Согласно открытым информационным источникам, отец Марины Кальюранд является латышом, а мать – русской, ее девичья фамилия Раевская.

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